Anarquía en el Ayuntamiento; alcalde no da la cara a locatarios

*No ha cumplido su promesa de regular a los ambulantes; niega Comuna haber otorgado permisos, ambulantes dicen que sí *En la presente administración municipal, el ambulantaje incrementó hasta en un 200 por ciento

Estalla el conflicto por el problema de ambulantaje, locatarios del mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda” exigen el retiro de vendedores sobre la calle 53, afirman que el alcalde no ha cumplido su promesa de regular esta situación.

El problema de ambulantaje en los alrededores del mercado principal de la ciudad, detonó la mañana de ayer, comerciantes del “Sáinz de Baranda” no esperaron más y decidieron tomar acciones para hacer escuchar sus demandas.

Después de manifestarse en el estacionamiento frontal del mercado principal, los inconformes locatarios caminaron hasta las puertas de Palacio Municipal para exigir la solución a una problemática que por muchos años ha imperado en la ciudad.

Señalaron que con la pasada administración municipal, el ambulantaje se incrementó un 50%, sin embargo, con la actual administración la problemática se incrementó hasta en un 200%, además, acusaron al edil de no cumplir su palabra de poner fin a este problema.

Dentro del edificio de la Comuna, los locatarios solicitaron una audiencia con las autoridades del municipio, siendo la ex diputada local, María Asunción Caballero May, recién nombrada directora de Atención Ciudadana quien entró al quite para dialogar con los inconformes.

Minutos después arribó a la Sala de Cabildo “4 de Octubre” en donde ya todos se encontraban reunidos, la subdirectora de Ingresos del municipio, Ariadna Córdova Vega, quien después de escuchar de manera detallada las demandas de los locatarios, afirmó que la Comuna no ha entregado ningún tipo de permiso a estos vendedores, por lo que se consideró trabajan fuera de la Ley.

Ante esta situación, los quejosos pidieron el desalojo inmediato de los ambulantes de la calle 53, aquellos que todos los fines de semana impiden el libre tránsito de personas colocando mesas, sillas, mostradores, ropa y todo lo que un campechano se pudiera imaginar.

Poco después de las 14:00 horas, autoridades municipales y de la Policía Estatal Preventiva iniciaron un recorrido sobre la calle 53 y el pasaje de San Juan, para solicitarle a los ambulantes retirarse de esa zona, pues violaban el Reglamento de la Comuna.

Mientras algunos de manera amable procedieron a levantar sus cosas, otros más se enfrascaron en discusiones con los mismos locatarios, dejando en claro que estos solo buscan ganarse la vida honradamente y fue el mismo Ayuntamiento quien entregó permisos a la gran mayoría de estos comerciantes.

Sin poder mostrar los documentos (permisos), las autoridades municipales señalaron que dicho documento era solo de manera provisional, por lo cual tendrían que retirarse de la zona para evitar un desalojo y decomiso de mercancía, además, en diversas ocasiones fue la Comuna quien pidió al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Campeche regular el tema de los ambulantes.