Ante abandono de Semar, plataformas y barcos contratan guardias privados para protegerse de los asaltos

Barcos y plataformas de compañías se protegen frente a los piratas fuertemente armados y violentos, contratan guardias armados pues no confían en la Secretaría de Marina para darles seguridad en alta mar. En el reciente abordaje a la plataforma Cosl Hunter, el operador de radio asegura que los militares nunca le contestaron las llamadas de auxilio.

Como respuesta a la amenaza de piratería en la Sonda de Campeche y Litoral de Tabasco, varias empresas navieras y petroleras han decidido contratar empresas de seguridad privada con portación de armas de fuego, que hacen guardias durante la noche, pues los delincuentes usan la oscuridad para llegar furtivamente.

El Remas. – barco de bandera italiana que ha sido abordado en tres ocasiones. – es uno de los navíos que opera protegido por guardias armados en el Golfo de México. Tripulantes del navío informaron que dos elementos con armas largas se mantienen a bordo mientras que en dos lanchas cercanas hay otros cinco o seis guardias más.

Fuentes al interior de Pemex confirmaron el dato agregando que no es la unida embarcación que opera en esas condiciones, incluso, hay plataformas de empresas particulares que también contrataron guardias privados armados, pues ninguna confía en que la Semar los ayude, pues las lanchas y el personal de la dependencia siempre llegan horas después de que se fueron los piratas.

En el segundo audio filtrado del ataque a la plataforma Cosl Hunter, se escucha que el operador de la radio fue cuestionado si ya había informado a la Semar y este contesta “negativo, no he tenido respuesta de ellos, por eso lancé la llamada de manera general” dejando en claro que la Semar no está al pendiente de los barcos y plataformas en el Golfo de México.