Ante el criminal “ahorro” de Pemex por 140 mmdp, CCEC reprueba tal acción por sumir a Carmen en crisis

“Si el rubro, la etiqueta o la partida presupuestal de estos dineros eran para pagar proveedores, pues es totalmente reprobable que no se haya ejercido y no se les haya pagado a los empresarios, en nuestro caso a los empresarios Carmelitas. De todas maneras, aunque no hubiera sido el dinero para pagarle a los empresarios o a las empresas, así sean dineros para cualquier tipo de inversión: para exploración, crecimiento, para cualquier punto que tengas ahí, si no se ejerció que mal, eso habla de que no hay una buena programación”, dijo el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río R. de la Gala.

Recalcó que esos recursos no se pueden quedar ociosos, tiene que estar en constante movimiento y si hay un dinero que no se ejerció, para el sector o rubro que sea, consideró que está mal y no es posible.

Explicó que aunque los recursos están etiquetados para diferentes cosas y en este caso se tuvo que haber usado para una en específico sin poder cambiar su destino, ya sea para pagar proveedores o para inversión en muchos rubros que maneja Pemex. Habría que ver si ese dinero, que a lo mejor se perderá, se pudo haber utilizado el año pasado y no se le pagó a empresarios o empresas a las que han tardado mucho en pagarles, ese dinero pudo haber sido canalizado para pagarles.

“Debería haber una restructuración del presupuesto para utilizarse donde se necesita, ¿para qué tienes un presupuesto?, Pues para ejercerlo, si no lo hiciste eso quiere decir que tu presupuesto no estaba bien hecho o algo no estás haciendo bien para que puedas utilizarlo”, especificó.

Dijo que por supuesto les afecta a los empresarios de Carmen, pues ellos ya trabajaron, ya hicieron su parte y lo justo es que se les pague, pues se les complica mucho cómo se mueven para hacer su trabajo a través de bancos.

Ni el Consejo Coordinador de Campeche ni el de Carmen tienen responsabilidad con esta situación, pero el Consejo Coordinador, entre muchas funciones, es la de gestionar y velar por los intereses de los empresarios.