Anuncia Inurreta Borges plantón en la CFE durante visita de López Obrador

Protestará en CFE en el malecón pero con sana distancia… antes de que lo critiquen

En plena visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a tierras campechanas, el Diputado José Inurreta Borges se plantará afuera de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con ciudadanos para exigir un paro a los abusos de la paraestatal en los recibos de luz.

En entrevista, subrayó pedirán revisión de medidores y tramitar un amparo colectivo.

Antes de que lo critiquen, el panista aclaró no será una gran movilización de personas, para cuidar la sana distancia, “iremos unas 30 personas a la explanada de la CFE, llevarán sus recibos y nada más”.

Señaló que para el amparo colectivo pueden irse sumando quienes así lo deseen, para hacer frente a los atropellos de la CFE, cuyos cobros excesivos este bimestre lesionaron los bolsillos de cientos de campechanos.

“Mínimo son diez por ahora, pero, puede ir creciendo; se pueden unir más personas”, recalcó.

Con relación a la gira del titular Ejecutivo Federal al municipio de Escárcega, donde dará banderazo al tercer tramo del Tren Maya en Campeche, y la recomendación que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abstengan de hacer reclamos y se porten bien, expresó que “no es lo mismo ser borracho que cantinero; cuando eres opositor hasta las alentaba y no las veía mal, pero como Gobierno ya no le gustan, cuando él era el rey de las protestas”.

No obstante, comentó que si viene, bienvenido sea, “hay que tratarlo con respeto y seguramente habrá gente que le lleve quejas, le guste o no, porque ya en funciones tiene que entender que tendrá siempre el justo reclamo y es normal cuando una persona gobierna. Si no le gusta, no sé en qué planeta vive y ojalá escuche nuestro planteamiento de la CFE”.

Puntualizó pedirán se revise el bimestre abril-mayo porque como nunca antes los recibos llegaron exageradamente altos. “A Campeche siempre le han prometido y nunca le han cumplido. No hay justicia, en el tema de la CFE abusan, nos han ofrecido subsidios y apoyos y nada”, concluyó.