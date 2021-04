Anunciará IEEC condiciones y reglamento para debate de candidato a gobernador

El próximo 7 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Centro de Convenciones Campeche XXI se realizará el único debate entre candidatos y candidatas a la gubernatura, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, será transmitido por los canales oficiales de este organismo y se pondrá a disposición de los medios la señal oficial. En breve la Comisión de Debates del IEEC presentará las condiciones y el reglamento que habrán de seguir todos los participantes en el mismo, destacando inicialmente que la presencia de las y los aspirantes no será obligatoria, es invitación abierta, y al aceptar su participación asumen también la responsabilidad de cumplir todas las reglas fijadas.

Razón por la cual, en caso de que algún candidato o candidata decida no asistir, como en el caso de la aspirante de la alianza “Juntos Haremos Historia en Campeche”, Layda Sansores San Román, que anticipa su ausencia en el debate, no se suspende, no se modifican los tiempos de participación, ni se cambian los temas a debatir.

Para este debate se circulará la invitación a las candidatas Sandra Sánchez Díaz, del PVEM; Nicté-Ha Aguilera Silva, del PES; María Cocom Arbez, de RSP; Layda Sansores San Román, de Morena-PT. Y a los candidatos, Christian Castro Bello, de PRI-PAN-PRD; Eliseo Fernández Montufar, de MOCI; y Luis García Hernández, de Fuerza x México.

En este sentido, la Comisión de Debates lo que pretende es que los y las candidatas se centren en exponer su plataforma electoral, las propuestas que están llevando a la ciudadanía, y su propuesta de Gobierno, todo en un marco de respeto y apegados al reglamento aprobado para esta elección.

Por ley, solamente el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) podrá organizar el debate entre los candidatos a la gubernatura, y quienes deseen transmitirlo deberán solicitarlo previamente y cumplir con una serie de requisitos que ya se encuentran plasmados en los Lineamientos de Debates.

Los temas para debatir entre las y los candidatos c o n t e n d i e n t e s p o d r á n centrarse en los rubros político, económico, social, igualdad, ambiental y cultural, los cuales podrán comprender diversos subtemas, previamente aprobados por la Comisión, y deberán llevarse a cabo, atendiendo en todo caso a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda.

Cabe destacar que el IEEC, ha solicitado que, durante la realización del debate, no se permitirá la colocación de ningún tipo de propaganda electoral. Solo se permitirá el uso de la imagen institucional del IEEC, así como los emblemas de los partidos políticos y coaliciones.

De igual forma, el organismo electoral ha dejado en claro a los candidatos, que al hacer uso de la palabra, deberán apegarse a los tiempos y orden de intervención acordados, evitando expresiones que impliquen difamación o violencia política contra las mujeres en razón de género, además, les han recalcado que no se permitirá el acceso o permanencia al recinto donde se realice el debate, a quien incurra en actos de proselitismo durante el desarrollo del mismo.

El día del debate, los candidatos, así como las y los representantes ante la Comisión, podrán presentarse en el lugar de su celebración hasta dos horas antes de su inicio. La candidatura que se presente una vez iniciado el debate perderá su derecho de participación en la etapa o ronda correspondiente.

Finalmente, de acuerdo al reglamento aprobado, la persona moderadora conducirá el debate y concederá el uso de la palabra a quien corresponda con base en el orden de intervención determinado mediante el sorteo, cuidando siempre la rotación de las intervenciones y los tiempos establecidos.

En el desarrollo del debate, cada candidatura participante expondrá los temas previamente seleccionados, tendrá plena libertad para hacerlo conforme a su particular perspectiva de la realidad política, económica y social del Estado, apegándose a los documentos básicos y Plataforma Electoral de su Partido Político, Coalición o Candidatura Independiente.