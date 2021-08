Anuncio de Fonatur sin validez para Colectivo 3 Barrios, hasta que notifique

La Vocera e integrante del “Colectivo Tres Barrios”, Guadalupe Cáceres, celebró que el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) diera a conocer que el trazo ferroviario que se tenía pensado inicialmente atravesar a la ciudad de Campeche, haya sido modificado para que ahora las vías del tren estén ubicadas en los alrededores de la ciudad, mismas que estarán paralelas al periférico Pablo García y Montilla.

“Que a este momento se haya tomado la decisión de sacar las vías del tren fuera de la ciudad es un triunfo de los vecinos y del Colectivo, con esto quedó demostrado que la unión hace la fuerza, el hecho de que nos hayamos enfrentado a un ente tan gigantesco como lo es el Gobierno Federal y les hayamos ganado es un triunfo doble para nosotros”, señaló la Vocera del Colectivo Tres Barrios.

De la misma forma, señaló que el pronunciamiento que emitió la Fonatur para ellos no tiene validez al 100 por ciento, ya que no se les ha hecho llegar ninguna notificación o documento emitido por alguna autoridad competente, ya quedó este momento, ellos continuarán con los procesos legales así como continuarán protegidos por los amparos que han promovido, ya que el mensaje que emitió la vocería no tiene validez jurídica alguna.

“Necesitamos un documento que nos brinde certeza y seguridad jurídica de que nuestros patrimonios no volverán a ser atentados por este tema del Tren Maya, debe de haber un acercamiento hacia nosotros por parte de Fonatur para platicar y que nos dejen en claro que ya no se necesitará la reubicación de las familias, porque de momento si nos brinda tranquilidad pero necesitamos que se oficialice todo para que sepamos que nuestro patrimonio ya no está en riesgo”, afirmó Guadalupe Cáceres.

Por último, precisó que ganaron preservar su patrimonio, ganaron la tranquilidad de que nadie les arrebatará sus casas y su tranquilidad, pero sobre todo, señaló que lograron sentar un precedente en el cual los habitantes de Tres Barrios se lograron imponer entre la maquinaria así como la estructura administrativa y jurídica que representa el Gobierno Federal para salvaguardar no sólo sus viviendas, pero de igual forma lograron preservar su identidad.