Aplasta cultura la pandemia, cero eventos por seguridad: Carrillo Pérez

A causa del Covid-19, el Gobierno del Estado no realizará ningún evento cultural con motivo del Grito de Independencia, tampoco tendrá lugar la Magna Vaquería Peninsular, ni la Fiesta del Palmar y del Sarao, mientras que el Festival Internacional de Jazz podría realizarse en diciembre.

Así lo informó el Secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, quien compareció ante los Diputados como parte del análisis al Quinto Informe de Gobierno. Externó que aún valoran sí será posible desarrollar el Festival Internacional del Centro Histórico (FICH).

Ante la inquietud de los Diputados para que el presupuesto no ejercido, se destine al apoyo de artistas desempleados por la pandemia, explicó que hacerlo sería incurrir en desvió de recursos.

“Nosotros, al no ejercer el presupuesto, queda por disciplina presupuestal, como ahorro de Finanzas del Gobierno del Estado y nosotros no tenemos la capacidad de redireccionarlo a cualquier otro proyecto; sí lo hiciéramos así entraríamos en una penalización, estaríamos usando un recurso que no es para ese proyecto”, explicó.

Dijo que el Gobierno del Estado es quien decidirá cómo se ejercerá cada peso ahorrado; al mismo tiempo, indicó que desde el inicio de la emergencia, han adecuado los programas culturales para apoyar a los artistas locales y mantener la difusión cultural entre la población que está en casa.

Expuso que en coordinación con el Cenart, se impulsó el programa Contigo a la Distancia para estimular la creación de proyectos susceptibles de adaptarse a plataformas digitales, y de apoyar a los artistas y docentes de los Centros Culturales.

“Se trabajó en la reorientación de programas académicos, para producir materiales audiovisuales pedagógicos para difundirse en diversas plataformas digitales, a fin de dar continuidad al trabajo de formación bajo la modalidad de capacitación a distancia, para que desde casa los creadores, niños y jóvenes que son alumnos regulares o integrantes de nuestras bandas, coros, orquestas, y demás agrupaciones artísticas, pudieran tener garantizada su salud y el acceso a la cultura”, dijo.

Mencionó que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) se creó un esquema de financiamiento para proyectos de inversión en materia cultural por un millón 500 mil pesos dirigido a empresas y emprendedores creativos.

Asimismo, y con inversión superior a los dos millones, se implementó el proyecto Campeche, Cultura en Casa, para divulgar el arte y la cultura entre la población mediante plataformas digitales, y asegurar las oportunidades laborales y de estímulos para artistas y creadores locales.