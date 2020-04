Contrastes que generan caos

Mientras Pemex aplica ya protocolos de desembarque estrictos, acusan a Rockwell Automation de evadir los protocolos para evitar aumentos en “primas de seguro”

En cumplimiento de la fase 3 nacional por la pandemia del Covid-19 y dando seguimiento a los acuerdos tomados en la Mesa para la Construcción de la Paz con el Poder Ejecutivo, Petróleos Mexicanos activó desde hoy y hasta el próximo jueves 30 de abril en las plataformas marinas Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, un protocolo de desembarque de los trabajadores petroleros y de empresas contratistas. Con este plan de evacuación se ha programado aplicar un estricto control y seguimiento de la salud de alrededor de dos mil obreros que dejarán las plataformas y del personal de guardia que continuará laborando en las instalaciones marinas para que no se vea afectada la producción de hidrocarburos.

El desembarque preventivo tiene la finalidad de reducir la posibilidad de contagios, detectar y dar seguimiento oportuno a los casos, disminuir la morbilidad de trabajadores y mantener la operación productiva.

De acuerdo al protocolo de prevención y control del Covid-19, previo al abandono de las plataformas y al abordaje de embarcaciones, los trabajadores se someterán a una revisión médica y al arribar a la terminal marítima pasarán de manera obligatoria por el filtro sanitario que se ha instalado en el puerto Isla del Carmen, para confirmar sus condiciones de salud y emitir las recomendaciones respectivas.

Para el desembarque de los obreros, se emplearán 12 lanchas al 50 por ciento de su capacidad, en cumplimiento a la medida de sana distancia, y es obligatorio entre los pasajeros y la tripulación el uso de equipo de protección.

En el filtro sanitario de desembarque, ubicado en la terminal marítima, se realizan de manera permanente labores de limpieza y desinfección de las salas de recepción y superficies antes de cada arribo; es obligatorio para todo el personal su paso por la cabina de sanitización; el servicio médico aplicará una encuesta para confirmar o descartar síntomas; en los casos requeridos se efectuarán pruebas rápidas de diagnóstico y quienes presenten casos de riesgo serán canalizados de inmediato a las áreas hospitalarias.

También se establece que los trabajadores con buenas condiciones de salud deberán abordar de inmediato los autobuses designados que lo llevarán a sus lugares de origen, y en caso de vivir en la isla del Carmen, trasladarse a sus domicilios.

TRABAJADORES DE LA EMPRESA PETROLERA ROCKWELL AUTOMATION EVADEN CERCO SANITARIO

18 obreros abordan dos camionetas rentadas y se trasladan a un consultorio particular para ser analizados

El pasado sábado, la empresa Rockwell Automation en México bajó a 18 obreros que se hospedaban en el flote Reforma Pemex y que llegaron a las 6:30 de la tarde al puerto Isla del Carmen en la embarcación Don Vicente de Naviera Integral, pero en lugar de esperar que se les revisara en el interior del puerto, los subió a dos camionetas rentadas y los trasladó a un consultorio particular en la calle 32 por 35 de la colonia Centro.

Rockwell Automation en México no siguió los protocolos estrictos de seguridad impuestos por Sanidad Internacional que ordenó que todos los embarques y desembarques de obreros deberán ser en la Terminal Marítima de Pemex a fin de verificar a cada una de las personas que labore en altamar antes de salir a las calles de la isla, descartar que tengan síntomas del Sars-CoV-2.

Los vecinos de la zona se alarmaron, pues observaron que de las dos unidades bajaban muchos hombres y algunos no tenían ni siquiera el cubrebocas, además, no respetaron la disposición de la sana distancia, pues venían apretados en las combis y para colmo se aglomeraron en el pequeño consultorio médico, y mayor fue su temor al saber que eran empleados de una empresa petrolera.

En el consultorio, el personal tenía puesto el traje especial desechable para protección, con su guantes, cubrebocas, lentes y caretas transparentes, algo que definitivamente molestó a los vecinos, pues no tienen el derecho de ponerlos en riesgo de esa manera ante un posible contagio del virus mortal del Sars-CoV-2, y exigen que las autoridad sanitarias investiguen esta anomalía.

Al cuestionar a los funcionarios de la Jurisdicción Sanitaria Numero 3 al respecto, no quisieron dar declaraciones o información, pero un contacto al interior señalo que no está permitido que consultorios médicos no autorizados a realicen las revisiones de obreros, ya que hay instituciones como el Hospital General o el Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar estas valoraciones.

Cabe señalar que las otras empresa petroleras han acatado esta disposición y todo obrero que baja con posibilidades de portar el Covid-19 se han ingresado al Hospital General de Zona N. 4 IMSS para revisar si presentan la sintomatología o pueden ser descartados como portadores, sobre todo, aquellos que provienen de las plataformas o barcos donde hay casos positivos confirmados, uno de ellos, el Reforma Pemex.

De acuerdo con una fuente en el IMSS, esta empresa podría realizar este tipo de acciones para evadir responsabilidades, pues si uno de sus obreros se confirma como positivo del Covid-19 mientras estaba en plataformas se considera como riesgo de trabajo y sus primas del seguro aumentaría para el próximo año fiscal.

Actualmente Rockwell Automation en México tiene dos contratos con Pemex, Exploración y Producción, el primero es por tres años que incluye Servicios a los Sistemas Digitales de Monitoreo y Control, con un periodo de ejecución entre Julio de 2018 y Julio de 2021, mientras que el segundo de agosto de 2018 y diciembre de 2022 para Mantenimiento Integral de Dispositivos de los Sistemas de Seguridad.