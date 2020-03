Aplica sana distancia la CFE pero sus cajeros no funcionan y se niegan a cobrar en oficinas

Las secretarias se niegan a cobrar porque no tienen cambio

Con la falla de cajeros automáticos como es normal, varias personas acudieron a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad a tratar de pagar sus cuentas porque las máquinas no les aceptan o billetes o monedas, las secretarias se niegan a cobrar porque no tienen cambio.

Con tapabocas chafas, guantes rosados o morados para que hagan juego con su maquillaje (como se ve en las fotos), las empleadas de la empresa de clase rural, hacen pasar las de Caín a los usuarios. A todo les contestan que no. Nada resuelven pero eso sí, de acuerdo al protocolo que alguien propuso de la Sana Distancia, tapizaron el piso con raya amarilla y negra, las bancas de espera distanciando las sillas de los extremos con la misma cinta para evitar, las empleadas, se contagien.

Es decir, la empresa que todos mantenemos procura el bien de sus empleados contra el mal de los ciudadanos. No practica el mantenimiento preventivo de sus máquinas de cobro; no provee de morralla a sus colaboradores para que hagan más fluida la operación de pago-cobró; por lo que ha exasperado a los ciudadanos ante la pasividad de las empleadas que no resuelven nada.

La queja de el corte de servicio de energía la resuelven con el pago “vaya a pagar a la máquina, tome foto del pago, envíelo y espere”, ¿Cuánto tiempo?, es la respuesta inmediata para recibir el baño de agua fría: “no sabemos”, habla en plural cuando debe responder para resolver el problema del ciudadano que le rechazaron una moneda de 5 pesos en el pago y por ese adeudo le cortaron el servicio de la energía.

Sana distancia pero mal servicio. Algo común en la Comisión Federal de Electricidad.