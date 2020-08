¡Aprehendan a Lavalle! y que el PAN no se lave las manos

Truena María Sierra contra Acción Nacional

Mientras que diputados panistas insiste en desmarcarse del ex Senador Jorge Luis Lavalle Maury, la Diputada morenista, María Sierra Damián, insistió que el tiempo les dio la razón cuando denunciaban la complicidad y corrupción entre el Gobierno Federal y el PAN.

Expresó que la realidad supera por mucho lo que creían, y ahora el siguiente paso será erradicar las malas prácticas que se hicieron comunes en todo el país.

Sobre Lavalle Maury, quien figura en la denuncia del ex Director de Pemex, Emilio Lozoya, como uno de los Senadores que recibió sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética, expuso que es lamentable que Campeche siga siendo calificada como tierra de piratas.

“Los panistas creen que por lavarse las manos y decir que no es parte suya, ya no se dio el daño; están en su micro mundo de que ellos son personas bien, aunque no hay congruencia y la realidad sea otra; nunca fueron un contrapeso, se convirtieron en parte de la corrupción del sistema”, dijo.

Sierra Damián, una de las más férreas críticas de los Gobiernos panistas, dijo que Lavalle Maury y todos los que figuran en la denuncia deben y tienen que ser aprendidos, juzgados y castigados por sus delitos y también por su traición a la patria.