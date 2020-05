Árbitros campechanos trabajan en teoría

Durante la pandemia, los árbitros siguen un plan de trabajo mayormente teórico

“Por ahora tenemos a cinco árbitros registrados ante la Comisión Nacional, todos ellos debutaron el año pasado y vamos por más, en un principio mi objetivo era cuando menos tener a uno, pero el trabajo y el esfuerzo de estos muchachos ha hecho que rebasemos esa expectativa y esperamos aumentar este número en este año o bien en el 2021”.

Esto lo dio a conocer el Profesor Gary Sosa, quien es el actual coordinador estatal de los árbitros profesionales, “estamos en una pausa que nos da esta pandemia, que no nos permite hacer algo completo, sin embargo, se aprovecha para platicar con los integrantes de nuestra coordinación, comentar las reglas, despejando dudas y practicando sobre los pizarrones, por lo que respecta en lo físico, están haciendo ejercicios adaptándose a sus espacios cada uno en sus casas, todo con la finalidad de que cuando se termine esta pesadilla regresemos con más ganas a los campos de futbol”.

Pese a esta pandemia, los árbitros siguen preparándose

Cabe recalcar que cuando comenzó este problema del coronavirus, se les entregó a cada uno de los muchachos un plan de trabajo, el cual afinamos a través de video llamadas, debido a la distancia de cada uno de estos, ya que tenemos árbitros de varios municipios del estado y es solo a través de video llamadas que podemos estar en contacto.

El programa nos lo proporcionó la comisión de árbitros de la FMF, que consiste en un trabajo físico, además todos los días, a las doce del día, los árbitros tienen una trivia de diez preguntas diarias para analizar y discutir, las cuales son enviadas por la comisión nacional de árbitros.

¿Cómo nace la idea de volver a reactivar la comisión estatal de árbitros?

Es una inquietud personal, luego de haber tenido la experiencia de haber formado parte de la comisión que tenía hace ya varios años Jorge Gutierrez, en donde estuve como árbitro activo, luego pasé a ser el preparador físico de los jóvenes que continuaron su trayectoria en este grupo, todos ellos del estado de Campeche, pero finalmente el grupo desapareció, por motivos diferentes, para nada halagadores, si muy controversial entre Jorge y un servidor.

Sin embargo, pasamos esta situación, si fue bastante difícil y decido reorganizar al grupo, volverlo a activar, logramos luego de un tiempo juntar a 18 muchachos de varios municipios, se le convoco a una reunión, se les externo el fin que buscábamos con la reactivación del grupo, por desgracia no todos respondieron, casi la mitad se echó para atrás, pero seguimos picando piedra y ahora es una realidad.

Finalmente se logra incluir en la comisión nacional a cinco jóvenes

Cabe agradecer la intervención de Jafet Hernandez quien es el presidente del Club Campeche F.C. y que tiene un puesto dentro de la Federación Mexicana de Futbol, que logramos concretar lo que para mí y otros compañeros era una ilusión, volvemos a convocar a otros jóvenes y se tiene la respuesta esperada, se hace un taller el año pasado en el mes de agosto.

Este taller fue con la finalidad de prepararnos para estar presente en una evaluación que se realizó en Mérida, Yucatán posteriormente, a donde asistieron todos, siendo seleccionados cinco de estos, los cuales no fueron tomados en cuenta, por algunas cuestiones, pero más adelante los convocan para otra evaluación en Cancún, donde lograr su acreditación para ser árbitros de la Comisión Nacional y a ser tomados en cuenta para salir a los partidos de la Tercera División Zona Uno.

Se logró ya una meta, tener ya registros a cinco de nuestros jóvenes, pero no bajamos la guardia, seguimos trabajando con los demás, de los cuales sobresalen tres, entre ellos una dama, tres de Seybaplaya y seis muchachos con la edad que tiene como requisito la comisión nacional, todos ellos menores de 23 años, con lo que podemos decir que tenemos una base bien cimentada para poder aumentar el número de elementos que van a estar en la Tercera división.

¿El paro viene a perjudicar a estos jóvenes que buscan llegar a ser árbitros profesionales?

Como todas las cosas, este problema del paro de actividades viene a retrasar de alguna manera las cosas, tanto en lo anímico como mental, pero hay que tomarlo del lado positivo, esto nos viene a dar la oportunidad de que los chamacos reafirmen sus conocimientos y cuando se termine esta pandemia, tomen con más ganas el deseo de triunfar en el futbol como árbitros.

Ellos me han externado sus deseos de seguir en esto, de que se están preparando, saben que no es de la noche de la mañana que van a conseguir su meta, es un trabajo que hay que ir poco a poco y que para ello cuando se tenga la oportunidad de salir a un partido, dar lo máximo de ellos, pero como lo pueden lograr, preparándose no hay de otra manera.

¿Estos jóvenes están pensando en estar solo en la tercera o ir más allá, llegar a una primera?

Ha decir verdad, sinceramente el objetivo que me trace fue llevar a árbitros a la tercera división, en aquel entones dije que me daba por bien servido si uno del grupo llegaba a la tercera y tenemos cinco, todos ellos ya debutaron, pero la meta de ellos ahora, es llegar a la segunda división, no es difícil, tienen ellos que prepararse bien, demostrar que se van superando porque el camino no es fácil, los requisitos son la aplicación de reglas, además de tener conocimientos de inglés, en lo personal sí creo que hay gente que lo va a lograr el ascenso personal de ellos.

¿En que vendrá a ayudar a los árbitros el campus en Campeche del sistema nacional de capacitación de la FMF?

Mira, en breve, que si no se ha podido inaugurar Campeche contará con un campus del Sistema Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) que abrirá sus puertas entre los meses de agosto y septiembre, con cursos de certificación para entrenadores, preparadores físicos y árbitros.

Lo que sin duda es un gran paso para el futbol, porque será la primera en su tipo que funcionará en el sureste, que no solo está dirigido a formar técnicos y preparadores físicos, sino también a los árbitros, curso que tendrá una duración de dos años y medio, esto será fabuloso para los que estamos en el arbitraje, porque para prepararse no tendrán que viajar lejos, además tendrán su certificación oficial.

Esta oportunidad debemos de aprovecharla no solo los jóvenes, sino todos, aunque ya hayamos pasado por lo profesional, porque lo importantes es aprender más cada día.