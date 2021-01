¡Arranca pre campaña en Bécal!

Christian Castro vuelve a caminar Campeche

Christian Castro Bello, precandidato del PRI a la gubernatura del estado, arrancó su precampaña en el Norte del estado, a los priístas de Calkiní y Dzitbalché les pidió confiar en su proyecto para Campeche.

Como establecen los estatutos del tricolor se reunió con integrantes de Comités, Subcomités, Consejeros y simpatizantes priístas de la región. A ellos les refrendó su compromiso de construir un Gobierno incluyente y de resultados.

“El PRI nunca ha dado la espalda a los campechanos, y hoy, más que nunca, se refuerza, reencuentra su verdadera esencia y hace lo que mejor sabe hacer: gobernar bien, gobernar con resultados y gobernar para todas y todos”, declaró.

Ante el Presidente Estatal de su partido, Ricardo Medina Farfán, resaltó que cada uno de los logros del PRI ha sido gracias al compromiso y trabajo en equipo de sus militantes y simpatizantes.

Puntualizó que este 2021, ese compromiso debe reafirmarse para bien del estado, así como de sus habitantes.

Castro Bello comenzó sus actividades en la villa de Bécal, a las decenas de priístas que le oyeron les señaló que Campeche es la entidad que mejor manejo ha tenido de la pandemia y ha iniciado su reactivación económica para continuar con el desarrollo estatal de abajo hacia arriba.

Más tarde en Nunkiní, Diego Rodríguez Ozuba, Presidente del Subcomité tricolor, así como militantes, reconocieron el compromiso de Castro Bello para consolidar un Campeche con desarrollo y pasos firmes hacia el futuro.

Posteriormente, en la ciudad de Calkiní sostuvo un encuentro con la estructura del Comité Municipal, encabezado por Jorge Puch Millán. Desde allí acordó trabajar en forma coordinada para presentar las mejores propuestas y evitar que los opositores se aprovechen de las esperanzas de Campeche y lo condene al declive.

“Está claro: Morena no sabe gobernar y no es sensible con la gente”, asentó; al mismo tiempo pidió a todos concientizar sobre lo mal que está Gobernando Morena en los estados que ganó en la pasada elección.

Tomando en cuenta las medidas sanitarias para evitar riesgos a la salud, Castro Bello continuó su recorrido por el recién nombrado municipio de Dzitbalché.