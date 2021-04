Arremete con dureza PT contra Layda por detención de ex Senador

La detención del ex Senador Jorge Luis Lavalle Maury, confirma que Morena Campeche se ha vinculado con personajes de dudosa reputación y que no representan a la 4T, por lo que no solo se debe investigar a él sino a todos los que aprobaron la Reforma Energética, entre ellos, Raúl Pozos Lanz actual operador de Layda Sansores Sanromán, manifestó, el candidato a Diputado Federal del distrito 01 por el Partido de Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo.

“Creemos que esto dará mayor claridad a los campechanos de quién es quién, que hoy pretenden arroparse en una bandera guinda y pensar que con eso son transformadores y puros y quienes organizados con el pueblo buscamos que l Transformación llegue al Estado de Campeche”, señaló.

El petista, refirió, que el ex panista y quienes estén involucrados en estas acusaciones, reciban todo el peso de la ley y ni siquiera durante el proceso electoral se debe detener el ejercicio de la ley sino en cualquier momento, una vez que se tengan los elementos aprobatorios deberá ejercerse.

“Hoy ese personaje está en calidad de detenido, ya la autoridad tendrá que fijar si continúa su proceso de detención o hay otro tipo de salida legal, sin embargo, hoy está claro que hay una carpeta de investigación y está claro que está vinculado en los casos que lo acusan”, indicó.