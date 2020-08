Asesoría de Caraveo ocasionó quebranto de Carmen con el IMSS: Acisclo Paz

El video escándalo en el que se observa a dos ex funcionarios del Senado recibiendo fajos de billetes sigue dando de qué hablar, suma nuevas figuras políticas que deben ser investigadas o al menos así lo indican en el PRD.

El Presidente del Consejo Estatal, el carmelita Acisclo Paz López, denunció que Rafael Caraveo Opengo no solo es socio del ex Senador Jorge Luis Lavalle Maury, sino que fue proveedor del Ayuntamiento de Carmen, incluso, Asesor del ex Presidente Municipal Pablo Gutiérrez Lazarus.

En rueda de prensa, denunció que Caraveo Opengo maquilló cifras durante esa Administración, lo que derivó en multas para la Comuna por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Caraveo decía que todo estaba bien, era enfático en el tema del IMSS, que se cubrían las cuotas y cuando llega la nueva Administración llegan los cobros, ya no le querían dar servicio a los trabajadores por el gran adeudo, Caraveo decía que se pagaban las cuotas ante el IMSS”, dijo.

Paz López, quien fue candidato a la alcaldía de Carmen por el PRD, advirtió que buscará pruebas del desfalcó y una vez conseguidas presentará las denuncias penales correspondientes. Insistió que Gutiérrez Lazarus aún tiene mucho que explicar sobre su manejo en la Comuna.

“Rafael Caraveo estaba como asesor con Pablo Gutiérrez y cobraba bien… siempre Pablo Gutiérrez mencionó que era uno de sus colaboradores cercanos en temas de la Administración y no lo puede ocultar, se le vio en Carmen trabajando”, declaró.

Recientemente se dio a conocer que el ex edil carmelita facturó a nombre de las empresas de Caraveo Opengo y el ex Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a ello, el líder perredista enfatizó que había acuerdos oscuros que dañaron gravemente las arcas de la Isla.