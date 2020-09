Así dirimen en Morena sus diferencias: golpes y arañazos

A golpes, arañazos y amenazas, los militantes de Morena pretenden resolver sus diferencias y quedarse con el control del partido. Ayer, la Consejera Carmen Molina Chablé y la ex priísta Sara Ferrer llegaron a los golpes en el interior de las oficinas del partido.

El portal “Ya Basta Noticias”, documentó el enfrentamiento entre ambas mujeres quienes acusaron de empujarse en la recepción del edificio conocido como “Padrinos de Layda”. Todo surgió en torno a la presencia de Ramón Magaña Martínez, quien se presentó para tomar control de las instalaciones, ya que el martes fue designado Presidente interino.

Sara Ferrer, a quien Magaña Martínez acusó de priísta infiltrada, prácticamente sacó del recinto al dirigente cuando pretendía dar una entrevista.

“Entró a las oficinas sin autorización haciéndose pasar por militante, lo que acaba de pasar viene del PRI, no me queda la menor duda, ella es militante del PRI, no dudo que haya sido una maniobra de este partido político”, dijo.

Magaña Martínez, quien funge como Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Unacar (Sutunacar), dijo que su designación se da para llenar el vació, indicó que lo respaldaron 11 consejeros.

Sin abundar en el tema, dijo que todo es legal y fungirá como dirigente hasta que la renovación correspondiente tenga lugar; sobre la Secretaria General, Patricia León López, quien desconoce esta designación, aclaró que su nombramiento no afecta el de ella.

“Sigue fungiendo como tal, no hay destitución, que no se tergiverse la información o se pretenda manipular la información, lo que se realizó es en base a los estatutos, a un vacío legal que había y era la renuncia de Manuel Zavala”, puntualizó.

ILEGAL INSISTE MORENA

En su cuenta oficial de Facebook, el partido Morena Campeche informó que no es procedente la elección de un presidente cuando hay una Secretaria en funciones; se presenta un documento que corresponde a una consulta que realizó José Magaña Martínez a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

¿El Consejo Estatal de Morena Campeche está facultado para nombrar los miembros faltantes?, cuestiona el ahora dirigente.

La respuesta del organismo interno fue: “si es procedente que el Consejo Estatal sesione y elija a quienes han de ocupar las Secretarías”; más adelante en el resolutivo tercero manifiesta “que la secretaria general Patricia León López es la secretaria general en funciones del presidente en tanto la autoridad superior no modifique dicha situación jurídica”.

Los promotores de Magaña Martínez, buscarán validar su nombramiento, mientras que el grupo de Patricia León López impugnará una decisión que la relegue de la toma de decisiones en el partido.