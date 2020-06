Así vivimos el confinamiento…

El encierro continúa

LUIS EUAN

Llegamos al Día “D” y seguiremos encerrados. No fuimos los campechanos de los afortunados para volver a la “nueva normalidad” en tiempos de coronavirus, y tendremos que esperar no sé cuánto tiempo más para poder hacerlo.

Bueno, el país fue “liberado” a pesar de que 31 estados están en rojo, incluyendo nuestro estado. Una decisión que al Gobierno Federal le ha acarreado críticas y protestas en varios estados. Y cómo no, el mensaje no es el idóneo para los tiempos.

Campeche está en la cresta de la curva, los contagios son más y más cada día y eso fue el factor para que las autoridades hayan decidido no levantar el confinamiento. Y fue lo correcto porque de otra manera la situación se pudiera salir de control.

Nadie en su sano juicio quiere que eso pase, lo mejor es seguir las indicaciones, quedarse en casa, aunque nos cueste cada vez más, pues es común ver en las calles a muchos campechanos, sobre todo en días de quincena o fines de semana.

Es verdad que el encierro se hace pesado cada día que pasa. Los niños anhelan volver a los parques, a los juegos infantiles, al malecón, extrañan los domingos en el Moch Cohuó. Pero ni hablar, tanta gente en la calle es el resultado para seguir unas semanas más en confinamiento, haciendo “home office”, clases “on line” para los que pueden.

Mientras poco a poco nos vamos enterando de cómo será el día en que por fin volvamos a nuestras actividades. Ya se sabe cómo van a regresar los niños a los colegios, cómo será el retorno de actividades comerciales, de restaurantes, etc.

Nada será igual. Se acabaron por un buen tiempo, por lo menos de aquí a final del año, festejos con grandes concentraciones, siempre habrá que mantener la “sana distancia”, llevar tu correspondiente dosis de gel antibacterial, alcohol, jabón líquido para el constante lavado de manos e higiene personal.

En el plano deportivo, la semana que concluyó terminó, la Liga Mexicana de Béisbol terminó “levantando polvo”, haciendo ruido, con presencia en las redes, en los principales noticieros deportivos, ilusionando a los fanáticos con un retorno que está como el nuestro a lo cotidiano: lejano, pues las condiciones sanitarias del país así lo indican.

El mundo es de contrastes y el deportivo no es la excepción. Mientras en nuestro país los directivos tratan de salvar la temporada de béisbol, en Estados Unidos, donde literalmente “la cosa está que arde” los dueños de los equipos, dicen las malas lenguas, están boicoteando su propio negocio en aras de no perder más dinero.

No hay aún luz al final del túnel en las Grandes Ligas. Y es que el regreso será diferente, insisto. No se espera que grandes cantidades de fanáticos se vuelquen a las taquillas de los estadios de Grandes Ligas y agoten los boletos, no. La situación económica y la pandemia le pegarán fuerte al rey de los deportes y a toda actividad deportiva no sólo en EEUU sino en todo el mundo.

En Campeche, el Covid-19 ya le pegó duro a las escuelas y gimnasios de artes marciales, y canceló a puesta en marcha de la escuela de capacitación para entrenadores, preparadores físicos y árbitros de fútbol de nuestro amigo Jafet Hernández.

Pero como dice la canción, siempre vendrán tiempos mejores. Hay que tener fe en que ya pronto saldremos de esta y volveremos más fuertes. Pero antes, hay que seguir “guardaditos”, son tiempos de pandemia. #QuédateEnCasa.

Novena entrada, casa llena con dos outs…

JUAN LARA

La presión continua subiendo de tono, es como si estuviéramos en un partido de béisbol, parte baja del noveno episodio, tres hombres en base, la salida de x equipo, dos outs, con marcador empatado y el que está bateando en la cuenta de tres bolas y dos strikes, los aficionados, más que nada los locales, mordiéndose las pocas uñas que les quedan en un cotejo que ha resultado no apto para cardiacos, pero me atrevo a pensar, que peor estamos nosotros, con 70 días de encierro, en donde vemos muchos cambios, ojala sean para bien, pero no, es todo lo contrario.

La gente estúpida sigue haciendo lo que se le da la gana, el gobierno federal apretando tuercas, quietando dinero a mas no poder a otros programas, para encaminarlos a esta contingencia, ¿pero ustedes creen que es así?, no y lo veremos después, la mitad y tal vez más, no sabemos en qué bolsillos irán a parar y nosotros seguimos con las mismas necesidades por el siglo de los siglos, amen.

La gente ya no puede vivir con esta angustia y sus necesidades, sus hijos padres, parientes amistades, se están muriendo de hambre ante el cierre de actividades desde hace ya mucho tiempo, se les ha gastado lo “guardadito”, si es que tenían esa costumbre de levantar algo para este tipo de situaciones, mucha gente se comienza a desgastar física, anémica y mentalmente y no hay para cuando salgamos de esta.

Ya como decimos a los que nos caen de la patada, “amenazan con que esta madre va a regresar”, como serie de películas, en su segunda temporada para el mes de octubre, o sea. Aun no salimos de esta y ya nos están diciendo que viene la segunda parte, no mames, que nos debemos de acostumbrar a vivir con el “Jesús en la boca”, porque esta enfermedad va a estar por siempre en el ambiente y en cualquier momento nos puede tocar.

El miedo ya rebasa los límites en las personas, en los que si están conscientes y saben que esta enfermedad está al acecho de todos nosotros y son los que tratan de estar en casa y encerrados esperando cuando ya hay buenas noticias de que se aplano la curva y poder regresar a lo normal, si así se puede decir, el normal que ya nos dijeron que nunca lo será.

Sin embargo, sigue habiendo gente inconsciente que les vale madre la pandemia, algunos se atreven a decir que no existe, que son inventos del gobierno, que, si a los pacientes los matan en los hospitales, que es un invento de las grandes potencias, que son mentiras lo que dicen los encargados de la salud y son los que de alguna manera están alargando esta enfermedad por no cumplir con las reglas de las autoridades de salud.

Gente que simplemente no está en sus cabales, hasta que ven a sus familiares postrados con esa enfermedad, pero que necesidad de llegar a eso, nuestros diputados deben de legislar por un castigo ejemplar para aquellos que no cumplen con las disposiciones de salud, como portar cubre bocas, que solo puede entrar una persona por familia los súper, que si su sana distancia, que no saturar los lugares públicos, algo que a muchos les vale un cacahuate y lo siguen haciendo, pero sigamos confiando en nuestra autoridades, y esperar que se haga algo, que sea en beneficio de la población en general, en lo económico, social y emocional.

¡YA NO HAY DINERO!

DEPORTERO

75 días y seguiremos contando la duración del confinamiento. La semana anterior aquí escribí que era incongruente retirar la “Sana Distancia” y aunque el Gobierno Federal ha anunciado su fin, todo depende del dichoso semáforo, el cuál tiene a 31 estados en rojo, por lo que la “Sana Distancia” nos guste o no continuará.

Esta semana, la Liga Mexicana de Béisbol paró las prensas con el anuncio de un posible inicio de temporada el 7 de agosto y con público. ¡Vaya atrevimiento!. Me parece que fue más para impactar mediáticamente e ilusionar a los aficionados, que para convertirse en una realidad. Hoy 1 de junio considero improbable se pueda jugar con gente en los estadios. Ojalá me equivoque y si se logre porque varios peloteros de Piratas de Campeche y otros equipos de Liga Mexicana de Béisbol están ya en una situación crítica debido a que no han percibido salario alguno.

Los gimnasios y academias de muchas disciplinas deportivas están cerrando en la ciudad debido a que ya no hay ingresos y por tanto no pueden pagar renta, ni servicios básicos. Esperemos se anuncie un plan de ayuda y reactivación económica para todos estos centros deportivos por parte del Instituto del Deporte de Campeche.

Aprovecho para recomendarles una serie que hará un poco más ligero el encierro, el título es “MatchDay: Dentro del Barcelona, donde se muestra todo lo que sucede al interior y en la privacidad del club blaugrana durante la temporada 2018-2019. Vale mucho la pena, no se van a arrepentir en verla. Me despido, y a seguir cuidándonos de esta pesadilla llamada “coronavirus”.