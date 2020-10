Así vivimos la pandemia…

No hay que bajar la guardia

LUIS EUÁN

Treinta y cuatro millones de casos confirmados y más de un millón de muertes en todo el mundo por coronavirus no bastaron para que el hombre más poderoso del mundo diera su brazo a torcer, hasta que cayó en las redes del covid-19.

Todo esto mientras en Italia, Alemania, España, una segunda ola amenaza con volver a poner en confinamiento a sus pobladores, y aquí en nuestro Campeche querido que ayer llegó a 480 de fundada, la movilidad social está en todo lo alto tras dos semanas de semáforo en color verde.

Ahora el mensaje es no hay que bajar la guardia. Estamos en verde, sí, pero hay que mantener o incluso reforzar los cuidados para mantenerse a salvo de contagios, evitar acudir a los centros donde más gente se congrega, inclusive evitar hacer fiestas familiares, aún no estamos listos para ello.

El coronavirus sigue presente y latente en todo el mundo y vemos que lo mismo figuras del espectáculo, los deportes, políticos no se pueden escapar del covid-19.

Esta semana Cam Newton, el nuevo mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, dio positivo y el encuentro entre los Pats y los campeones Jefes de Kansas se tuvo que reprogramar mientras se hacen más pruebas y se cumple el estricto protocolo de la liga.

En México los equipos de la Liga muy x, perdón, Liga MX tampoco se han escapado, y en la semana hubo casos en Pumas, que no pudo contar con su delantero Carlos González y con Nico Freire, ya es muy común que semana a semana se presenten casos entre los diversos equipos.

Todo esto mientras llega el mensaje de la autoridad sanitaria que una segunda ola nos puede mandar de nuevo a un nuevo confinamiento o Jornada Nacional de Sana Distancia, escenario que por supuesto tienen considerado pero que dependerá de nosotros como sociedad que no se llegue de nuevo a ello.

Por eso la invitación a que se quede en casita, disfrute este climita encamable, prepárese una taza de un buen chocolate, café o lo que prefiera, sintonice su canal preferido para entretenerse viendo una buena película o los playoffs con las series divisionales de las Grandes Ligas que prometen emociones a granel con series muy interesantes como Padres-Dodgers, que es una final de la Liga Nacional anticipada, o Rays-Yankees que es un nuevo “clásico” de la Americana y luce también como final anticipada.

Por cierto, Major League Baseball dio a conocer los horarios para las Series Divisionales, que inician este lunes con los choques de la Liga Americana en el Pecto Park de San Diego y el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Las Series Divisionales de la Liga Nacional se disputarán en el Minute Maid Park de Houston y en el nuevo Globe Life Field de Arlington.

Ambas SDLA están programadas para el lunes 5 de octubre hasta el viernes 9 de octubre. Por su parte, ambas SDLN comienzan el martes 6 de octubre y se extenderán hasta el 9 de octubre.

Aquí les compartimos los horarios de los dos primeros días, para que tengan manera de estar pendiente de las transmisiones por televisión y quedarse en casita. Recuerde, son tiempos de pandemia, mejor #QuédateEnCasa.

Lunes, 5 de octubre

HOU vs. OAK, Juego 1 en Los Ángeles, 4 p.m. (TBS)

NYY vs. TB, Juego 1 en San Diego, 8 p.m. (TBS)

Martes, 6 de octubre

MIA vs. ATL, Juego 1 en Houston, 2 p.m. (FS1)

HOU vs. OAK, Juego 2 en Los Ángeles, 4:30 p.m. (TBS)

NYY vs. TB, Juego 2 en San Diego, 8 p.m. (TBS)

SD vs. LAD, Juego 1 en Arlington, 9:30 p.m. (FS1)

La pandemia no ha terminado

JUAN LARA

El panorama del Covid 19 en nuestro estado y México, a pesar de que aquí estamos en semáforo verde, señores no ha terminado, ni en China, lugar donde se inició han podido controlarla del todo, los rebrotes se han manifestado, así como fuimos el estado del experimento, así podemos de un momento a otro pasar a ser el primero en donde se dé el rebrote, que, en lo particular, creo que al igual que yo, muchos, no todos los campechanos y mexicanos, estamos deseando que suceda.

Sin embargo, no todos deseamos eso, otros se esmeran porque esta pandemia continúe al salir a buscar esta enfermedad, que señores como quieren que se los expliquen, no ha terminado, el hombre del país más poderoso del mundo, que se burlaba y decía que jamás lo iba a tocar la pandemia, que, si no lo decía a todo pulmón, eso daba a entender en su terquedad de no usar cubre bocas, ahora está encamado y no precisamente con su esposa y disfrutando de este fresquecito, sino tiene Covid 19.

Hay uno que lo mismo hace aquí en México y le puede tocar su sustito y con la edad que tiene, no creo que salga bien librado de esta enfermedad, ojalá que no, pero jamás es bueno buscar tu jodida.

El país está jodido, con todas sus reformas e ideas arcaicas, que lo único que está haciendo es darle en la torre a su país, señores, no vayamos muy lejos, saben cuántos muertos ya hay en México por la enfermedad y que está haciendo su gobierno por hacer conciencia a la población para que se cuiden, pero eso, está pensando en utas encuestas para enjuiciar a ex presidentes, tratando de aparentar al pueblo que está cumpliendo con lo que pidieron en su campaña.

Vamos a cuidarnos, permanecer en alerta todavía, aunque estemos en un engañoso semáforo “verde”, la vida de nuestro seres queridos y amigos es primero, ahí está el Carmen, el pasado viernes ingresaron 20 personas con este maldito mal, qué esperan, que los hospitales de la capital del estado se vuelvan a colapsar, no, no es posible que sean ignorantes.

HACEN LO QUE SE LES PEGA LA GANA…

DEPORTERO

201 días de pandemia y ya cada quien hace lo que se le pega la regalada gana, tal es el caso del Campeche FC que contra las órdenes de las autoridades sanitarias sostuvieron un partido amistoso ante Mayas de Hunucmá y nadie les dijo absolutamente nada. ¿No qué no se pueden llevar a cabo encuentros de deportes colectivos? ¿Por qué no intervino el Indecam o la Secretaría de Salud?… El Campeche FC se ha pasado por el “arco del triunfo” las indicaciones de las autoridades, poniendo en riesgo la salud de sus futbolistas y familiares.

En la Liga MX hay una terrible desesperación para que la afición regrese a los estadios, aunque la decisión final la tendrán los Gobiernos estatales, al menos en la Ciudad de México hubo sensatez por parte del Gobierno y no podrán abrir las puertas de los estadios hasta nuevo aviso. Mazatlán, sería uno de los estados que sí permitiría afición en los estadios. ¡Urge que suene la caja!

Los playoffs de las Grandes Ligas están sabrosísimos, el nuevo formato nos entregó grandes emociones en los juegos de comodín y todo está listo para que inicien las series divisionales. Dodgers son favoritos en la Liga Nacional, Yankees en la Liga Americana, sería la Serie Mundial soñada, ya veremos si se concreta. Por cierto, que llevan más de un mes sin un solo caso de Covid-19.

Nos espera otra gran semana deportiva, con el desenlace de la temporada de la NBA y unos Lakers que se van enfilando a la consecución de su décimo séptimo título. ¡A seguirse cuidando!