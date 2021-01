Así vivimos la pandemia…

Las cifras del covid-19

LUIS EUAN

Escalofriantes. Las cifras del covid-19 en el mundo: La pandemia se acerca a los 95 millones de casos y supera los dos millones de decesos en el mundo. México no es la excepción. Los hospitales en la capital de país y área metropolitana están al borde del colapso.

Reportes de medios vuelven a dar a conocer casos de personas muriendo en las afueras de los hospitales al no poder ser ingresadas por falta de camas. Aunque las autoridades reporten que aún hay camas, lo cierto es que la gente se sigue muriendo sin poder tener la oportunidad de recibir atención médica.

Por supuesto, nuestro Campeche no puede estar ajeno a la pandemia del coronavirus y con tristeza vemos que se elevan los casos, aunque no se quiera admitir por parte de las autoridades responsables.

Veladamente vuelven a restringir la circulación por el malecón en las noches y también se han comenzado a cerrar calles del Centro Histórico como medida para inhibir la movilidad, pero que lleva un mensaje para todos los campechanos. Sigan cuidándose, no aflojen, no bajen la guardia, es la recomendación.

Nadie está exento de sufrir los estragos del maldito bicho. Atletas, políticos, religiosos, artistas, personalidades, todos han caído ante el covid-19 mientras el mundo comienza a aplicar las vacunas que pueden ser la salvación en momentos en que el virus ha mutado y se vuelve más contagioso.

El mundo del deporte sigue afectado, los contagios en equipos completos, como se reportó la semana pasada aquí cerquita, en Mérida, con el equipo Venados de Yucatán que no ha podido debutar en la Liga Expansión MX por estar repleto de casos, es el mejor ejemplo de lo que hablamos.

La NBA, ya sin burbuja, ha caído en las garras del covid-19, lo mismo que la NFL, que la Liga MX, donde los casos son el pan nuestro de cada día.

Por eso desde aquí reiteramos el llamado a quedarse en casa. A que sigamos cuidándonos, a no bajar la guardia. Recuerda, #QuédateEnCasa.

Ya viene el Super Bowl, las finales de conferencia de la NFL. El súper domingo. Y ojalá que podamos llegar completos y todos al domingo más esperado del año. Los Chiefs siguen su marcha rumbo al bicampeonato, pero ayer sufrieron un tremendo susto al salir conmocionado su mariscal Patrick Mahomes. Estará en duda el mejor pasador de la NFL para la final de conferencia. Nos vemos el siguiente domingo.

Semáforo amarillo a la vista

JUAN LARA

Que vamos a volver a semáforo amarillo, que, si las vacunas se las están aplicando a gente que no les corresponde porque no está en primera línea enfrentando el Covid, una infinidad de cosas que se leen en las redes sociales, pero nadie sale a desmentirlas, lo que ocasiona mucha duda entre la población.

De una cosa estoy seguro, todo este relajo lo origina la misma población, la misma gente, esa que no tiene nada que hacer y se la pasa inventando todo tipo de sandeces a través de las redes sociales, las que están para otras cosas, como la de concientizar a la gente que usen el cubre bocas, que no salgan de su casa, solo lo necesario, pero por desgracia existe todo tipo de gente, que para que decirle.

Finalmente llegaron las vacunas, ya se están aplicando, pero esto ha originado el caos, iniciaron vacunando a personal del IMSS, pero de inmediato saltaron los del hospital General Manuel Campos, sin saber que ya estaban programados, ahora si todos se quieren vacunar, hasta los que no son personal de salud.

Sin embargo, cuando se les conminaba a usar cubre bocas, no lo hacían, cuando se les invitaba a seguir los protocolos de salud, no hacían caso, todas las recomendaciones se las pasaban por el arco del triunfo, ahora sí, las vacunas las ven como una salvación, como que, si se les aplican, ya no les va a dar la maldita enfermedad,

Ojalá que no vaya a causar más problemas, por eso previniéndolo, hay personal de la armada de México, vigilando, para evitar cualquier tipo de situaciones, a todos se les va a aplicar la vacuna, como decía el chapulín colorado, “que no panda el cunico”, todos a su debido tiempo, ni tampoco se crean eso de que morena esta designando parte de su presupuesto para comprar vacunas, es una mentira más falsa que lo que se dice en las “mañaneras”.

No hay de otra, esperemos hasta que nos toque, ni antes ni después, no por madrugar, nos amanece más temprano, lo que si debemos de hacer es cuidarnos, señores, está creciendo el número de contagios en Campeche, esto no es cuento, luego no vayan a llorar a las puertas de los centro de salud, que no hay atención médica para usted y sus pacientes, ¿pero dónde los meten?, tampoco los pueden tirar el suelo, pero quienes son los culpables de todos esto, ustedes mismos señores por no acatar las disposiciones de las dependencias de salud.