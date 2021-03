Así vivimos la pandemia

No se ve cercano el fin…

LUIS EUAN

A poco más del año que el coronavirus cambió el curso de la humanidad, aún no se ve cercano el fin, pero la llegada de la vacuna aliviará la tensión mundial, lo que de ninguna manera debe ser motivo para relajarse y bajar la guardia.

El hecho de que se haya vacunado ya a parte del personal médico y del sector educativo no es garantía para volver a las clases, ni aunque vacunen a todos los adultos mayores, porque estarán vulnerables todavía varios sectores de la sociedad que aún no tendrán acceso a la vacuna.

Por eso los padres de familia no quieren el regreso de sus hijos a clases y me incluyo en este grupo, porque no hay garantía de que en los colegios los niños vayan a estar inmunes a un posible contagio.

Muchas historias se han escuchado en torno a la vacunación, como personas que luego de recibir la primera dosis se han contagiado, y ciertamente no han sido golpeados tan fuerte por la enfermedad, pero no quiere decir que por haber recibido ya inclusive las dos dosis, ya estén inmune, no, el bicho te puede alcanzar simplemente que ya tendrán armas para defenderte mejor.

Así las cosas, esto mientras en el país las cifras de contagios siguen aumentando, son más de 2 millones 125 mil casos y más de 190 mil muertes a causa del covid-19.

Y cerca del año de que en Campeche se registrara el primer caso, la recomendación sigue siendo la misma, a no bajar la guardia, a seguir haciendo uso y un uso correcto del cubrebocas, mantener sana distancia, respetar disposiciones de la autoridad de salud, evitar reuniones, fiestas, lavado frecuente de manos que ya está de más recordar, y usar todo tipo de desinfectantes.

Por cierto, en temas deportivos, este fin de semana ocurrió un hecho totalmente reprobable en cuando a conducta deportiva pero también de respeto a las disposiciones de la autoridad en la materia, al organizarse un evento deportivo de básquetbol en la ciudad de Escárcega, donde los videos muestras que no se cuidó la sana distancia y se registró un hecho de violencia, de artera agresión de un árbitro a uno de los entrenadores de este evento “amistoso”, que de amistoso no tuvo nada, y que ojalá haya una autoridad que meta orden y sancione tanto a los organizadores como al árbitro que actuó de manera cobarde y con alevosía sobre el veterano entrenador.

Eventos de esta naturaleza en tiempo de pandemia no abonan a salir más pronto de este problema que ha acabado con miles de vida en todo el mundo. Por eso reiteramos la invitación a que mejor #QuédateEnCasa.

La necedad de regresar a clases

JUAN LARA

Vaya que ha levantado vuelo la insistencia del Sr Presidente de la Republica, en el sentido de que sea Campeche el primer estado, por estar en semáforo verde, que se regrese a las clases presenciales, hágame usted el bendito favor, es una necedad senil, con perdón de los abuelitos, porque hay más grandes en edad que el presidente, pero que todavía están en plenitud de sus facultades.

No sabemos que tiene en contra de Campeche y de los campechanos, es una verdadera necedad, cuando todavía estamos en plena pandemia, los seguidores de este señor avalan su decisión, pero para ser sinceros, solo es un pequeño grupo y no tan grande como quieren hacer creer, es decisión de los Campechanos, las encuestas no sirven de nada, más si la hace el gobierno federal, porque finalmente va ser una encuesta amañada, como dice el Presidente refiriéndose a los demás partidos y de los que según él, están en contra de sus necedades.

Este señor podrá decir misa, pero no es padre, aquí si los que deciden mandar a sus hijos a clases presenciales, son los mismos padres de familia, lo cierto es que no hay garantía alguna para mandar a nuestros hijos, nietos o familiar a las clases presenciales, más que nada los más pequeños.

Si bien el Presidente se regodea de que le dio, según él Covid, que, si fue cierto, tuvo a su lado a los mejores médicos, la mejor atención del mundo, a nosotros los ciudadanos que nos garantiza en caso de que a nuestra familia se contagie de este maldito virus, que vamos a tener las mismas atenciones.

Es cierto que hay personas necias, en todos lados y todos los niveles sociales, hasta lo más alto, que hacen caso omiso de las consecuencias que trae consigo no acatar las disposiciones de salud, que son tan simples, llevando a sus niños o familia a las plazas, parques y lugares concurridos.

Pero también es cierto, hay gente que lo hace, que cumple con todos los protocolos de salud, quien cumple con el confinamiento y no merece exponerse por una decisión equivocada.

Las autoridades harán lo suyo, los papás harán lo propio. Al final son ellos los responsables de sus hijos y no ha poder humano que los puedan obligarlos a volver.

Señores autoridades, ya esperamos lo mucho, esperemos ahora lo que falta, pero tratando en la medida de lo posible mantenernos a salvo y cumpliendo con los protocolos de salud, recuerde, uno de ellos es la sana distancia, ¿qué distancia se tendrá en el regreso presencial a clases?