ASÍ VIVIMOS LA PANDEMIA

La variante “Delta” ya está en Campeche. Con tanta movilidad no podría ser de otra manera, esta variante del coronavirus es altamente contagiosa por lo que tendremos que redoblar y extremar cuidados.

Pero sin duda frenar la movilidad será la mejor fórmula para que la presencia de esta nueva forma del bicho no cause estragos en las familias campechanas, por ello el llamado de nuevo es a no organizar fiestas, a no reunirse en lugares cerrados, a quedarse en casa la mayor parte del tiempo posible.

No hay que echar en saco roto el llamado de las autoridades, por ello como sociedad debemos colaborar para cuidar nuestro entorno familiar.

Hay que hacer caso y mantener sana distancia en el súper, en el mercado, a la hora de tomar el autobús o las combis, en fin, que se haga costumbre y se respete el buen uso del cubre boca, el lavado frecuente de manos y uso de gel con alcohol.

Esta semana será una de estancia completa de los Piratas en el Estadio “Nelson Barrera” donde se tiene un aforo controlado pero hace falta que los asistentes respeten los señalamientos, que no se quiten el cubrebocas durante el juego y respeten también los espacios asignados para sentarse a presenciar los partidos.

Esta semana también inician, el próximo jueves de manera oficial, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pospuestos al verano de 2021 por la pandemia de coronavirus, con alerta máxima en las sedes por los primeros casos de contagios ya detectados, y en medio de una emergencia, la cuarta, en Japón que se extenderá a toda la justa olímpica, que por vez primera en la historia moderna se celebrarán sin presencia de público en los diversos foros o escenarios deportivos.

Es un buen pretexto para quedarse en casa a disfrutar de las actuaciones de los atletas mexicanos, entre los que hay un entrenador, el campechano Javier Adrián Tamayo Torres, que ya está en tierras niponas con la selección de pesas de México, y el jardinero de los Piratas, José Cardona, se unirá en breve a la delegación azteca. Desde aquí le deseamos suerte a todos y que vengan cargados de medallas.

Mientras tanto, recuerde que la mejor manera de combatir al covid-19 es quedándote en casa.