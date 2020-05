Así vivimos la pandemia…

Se acerca el final…

Por: Luis EUAN

Hemos superado los 60 días de la “sesentena” que va para “setentena”, con altibajos, y nos vamos acercando al final del confinamiento y mientras más nos acercamos la expectativa de lo que nos espera es alta. La tan cacareada “nueva normalidad” nos espera. O dicho de otra forma, estamos por entrar a la era D.C. (después del coronavirus).

Mucho cambiará en nuestras vidas en tanto no desaparezca por completo el coronavirus del planeta. En aquellos países donde ya han salido de la “cuarentena” la vida volvió con nuevas reglas, con protocolos de sanidad más estrictos, mientras vemos que en la “cuna“ del Covid-19 un rebrote del virus ha obligado a las autoridades del gigante asiático a volver a poner sectores en “cuarentena”.

Los especialistas hablan de una “segunda oleada” del coronavirus que incluso pudiera ser más mortal.

Tristemente vemos que, en nuestro país, en las ciudades que ocupan el para nada tan honroso primer lugar de la pandemia, se empiezan a apilar los cadáveres de personas que han perdido la batalla, mientras las autoridades federales se niegan a aceptar, o más bien están empecinadas en tratar de engañar con su danza de cifras alegres.

Los crematorios no se dan abasto, hasta trailers refrigerantes ya han sido instalados en los patios de las funerarias, mientras los hornos, con sus chimeneas “humeantes” permanentemente dan cuenta de lo que nuestras autoridades se niegan a admitir.

En Campeche han aumentados los casos, lo que nos tiene en semáforo rojo todavía y evitará volver a “la nueva normalidad” cuando comience el desconfinamiento. Regreso a clases no hay por lo pronto para los primeros días de junio. Ni hablar, a seguir haciéndola de “maestro” en casa.

En lo que nos compete como reporteros de la fuente deportiva, vemos ansias en los deportistas por volver a los campos, a las pistas, a los domos, a los gimnasios, al “campo de los sueños”, ya nos urge a todos tener actividad de a deveras, juegos aunque sea de “paxaques” pero de a deveras.

Este fin de semana al menos hubo un poco de variedad con la vuelta de la Bundesliga, una de las cinco grandes ligas del Viejo Continente. Vimos desde estadios vacíos, inmensas moles de acero y cemento sin aficionados en sus gradas, entrada de los equipos sin el habitual protocolo o ceremonia previa, sin saludos ni abrazos, sin festejos de los goles, donde los propios jugadores se inventaron sus propias celebraciones con “sana distancia”. Hasta en eso nos ha pegado el maldito Covid-19.

En México esta semana podría ser crucial para el desarrollo de lo que sigue para el deporte profesional. La Liga MX, la más importante del balompié mexicano, y la Liga Mexicana de Béisbol, definirían su futuro. Ambas están en aprietos, con escenarios más cerca de la cancelación que de volver a la actividad.

No es fácil ser “huevón”

Por: Juan LARA

El encierro continuo, no hay para cuando, el estrés ya comienza a hacer presa de las personas, por ejemplo nosotros que tenemos la fuente de deportes, se comienza a terminar los recursos, con el cierre de las instalaciones deportivas, con la paralización de las actividades, es cierto que hay que ser creativos, pero esto ya es insoportable, no es cosa de nosotros, es de la maldita pandemia del coronavirus y que ha hecho que se implementes las medidas necesarias para no contagiarnos y que el regreso a las calles sea lo más pronto posible.

Sin embargo, no a todos nos está cayendo el veinte, mucha gente todavía no cree la existencia de este virus, a otras les vale madre y no lo decimos nosotros, lo vemos al mirar las largas colas en los bancos en los súper donde las disposiciones es que solo entre una persona por familia, les vale un cacahuate, se forman de una forma escalonada en las filas, para que no se les asocie con su familia y ya adentro, vuelven a juntarse para pasearse por todo el súper.

Pero no es solo eso, los cubre bocas señores, los traen en la barbilla o simplemente en el cuello, la gente sigue haciendo sus fiestas, donde no solo van los familiares, sino hasta los vecinos y conocidos, algo que está prohibido, pero les vale madre, lo que origina que haya peligro de que esta pandemia no solo continúe haciendo estragos, sino se mantenga por más largo tiempo, en detrimento de los que sí acatamos las disposiciones de salud.

Ya el encierro es insoportable, ahora sí reconozco que para los “huevones” es algo titánico no hacer nada, pero cada uno de nosotros en nuestra profesión, trabajo y modo de ganarnos la vida, el sustento para la familia, en donde en ocasiones, solo el macho, varón, masculino trabaja, la situación se está volviendo insoportable, la mente comienza a trabajar a mil por hora, ya muchos nos estamos haciendo más viejos de lo que estamos por estar pensando que va a pasar, hasta cuándo van a levantar este confinamiento.

Pero como tengo tiempo para pensar por estar en cuarentena, me respondo a mí mismo, esta madre debe de terminar, entre comillas, porque ahora nos dicen que para octubre viene la segunda parte, porque al parecer esto se está convirtiendo en serie de televisión, solo de una manera, señores haciendo conciencia de que nos está llevando la madre y debemos de cuidarnos, atender las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud, qué parte no entienden, somos vulnerables, en cualquier momento usted que está leyendo esta nota o yo, podemos caer en garras del coronavirus y eso es lo que menos queremos, el confinamiento aunque digan en otras partes del mundo que ya terminó, nosotros estamos en el ojo de la pandemia y luego que pase no es cierto eso que después de la tormenta viene la calma, hay que seguir con todas las precauciones del mundo, los que no lo hicieron, como China y España, están volviendo a tener problemas, ¡hagan conciencia señores de lo que nos está pasando por favor!

DEPENDEMOS DEL SEMÁFORO…

DEPORTERO

61 días y contando, hemos superado la “sesentena” y vamos por 14 días más como mínimo, todo dependerá del dichoso semáforo, el cual creo causará más caos que orden. En fin, a lo mejor ya todo me parece mal después de cumplir dos meses de confinamiento.

Una de las cosas que más he disfrutado en este tiempo es “The Last Dance”, serie documental centrada en la carrera de la leyenda del deporte Michael Jordan. Una exquisitez periodística producida por la cadena ESPN. Este lunes serán publicados los últimos dos capítulos en Netflix. Para los amantes del deporte, la serie es simplemente imperdible.

Después de la recomendación, quiero platicarles que por fin volvió a rodar el balón en una liga top del futbol mundial, fue en la Bundesliga, quién mejor que los alemanes para poner el ejemplo de cómo funcionará el balompié, mientras no exista cura para combatir al Covid-19. ¿Podrán todas las ligas del mundo seguir el ejemplo?

En México ya empieza a rumorarse que el Torneo Clausura 2020 quedará cancelado y sin campeón, lo cual me parece lo más conveniente luego de una semana donde se incrementaron los casos de coronavirus en el país. Si la Liga MX queda cancelada, no le veo mucha esperanza a la temporada 2020 de Liga Mexicana de Béisbol.

Campeche se encuentra en rojo según el “semaforito”, así que se ve improbable una hipotética pretemporada de los Piratas de Campeche arranque el próximo primero de junio, día fijado para regresar a lo que han llamado la “nueva normalidad”, pero insistimos, todo dependerá del semáforo.

Mientras siguen surgiendo términos para la ansiada reactivación, vamos a seguirnos cuidando para evitar crezcan los casos y las muertes por Covid-19 en Campeche. Nos leemos la próxima semana.