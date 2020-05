Así vivimos la sesentena

LUIS EUAN

EXTRAÑANDO EL “FRENTE A FRENTE”

Aguanten, ya falta poco. Una frase que en estos tiempos es melodía a los oídos, o debería de serlo.

Pero cuando vemos cosas que a veces pensamos que sólo en Campeche sucede, o más bien, en sólo en México pasan, como la que se vio el pasado 30 de abril, cuando muchos padres se olvidaron del confinamiento y salieron para consentir a sus “bendis”. Ojalá Dios quiera que en unos 10 días no vayamos a pagar las consecuencias de tal osadía.

Y mientras tanto, seguimos en el confinamiento, en la jornada nacional de la sana distancia, en el resguardo domiciliario, en nuestra prisión domiciliaria a causa del maldito COVID-19.

Esta semana será crucial para detener el avance de la pandemia o de propagar masivamente el coronavirus. Hay que permanecer en casa, seguir con este sacrificio, con las clases virtuales de nuestros hijos, con el “home office”, cumpliendo como se pueda con el sagrado deber del trabajo periodístico.

En estos tiempos de cuarentena vaya que nos hemos esforzado en conseguir algo con qué entretenerlos. Con contenidos atractivos, su servidor y mi compañero Juan Jesús Lara Ramírez hemos apelado a la experiencia, a los amigos para conseguir las notas deportivas que a diario les ofrecemos en las ediciones de El Sur de Campeche.

Y vaya que hay experiencia de este lado. Juntos -pero no revueltos- hay más de 60 años de experiencia en materia deportiva. Vaya, ahora que lo digo y lo pienso ya me siento en el rango de la población de riesgo, jejeje.

Y nosotros más que ustedes desde casita, ya deseamos que esto acabe para volver a ver los campos repletos de soñadores de hazañas, de gestas heroicas de último segundo. Y queremos verlos a todos de regreso. Por eso es importante seguir y atender todas las recomendaciones de las autoridades de salud, más en esta semana crucial.

A nuestros amigos de las ligas de básquetbol, de béisbol, sóftbol, de fútbol, a los nadadores, corredores, atletas, entrenadores, boxeadores, luchadores, a todos, queremos verlos de vuelta a todos.

Ya me urge hacer una entrevista cara a cara. No de las virtuales que les hemos estado presentando.

Claro, añoramos el sonido excelso que produce la pelota al contacto con el bate de madera; el ambiente en los estadios, en el campo de fútbol, vaya, hasta las “cascaritas”, las “retas” de callejón, todo se extraña.

De algo estamos seguros. El deporte va a volver. Y regresará más fuerte. Más unido. Algunas cosas van a cambiar, eso es seguro. Muchos protocolos deportivos cambiarán, para bien, hasta que la humanidad no este libre de este virus que sigue cobrando vidas a lo largo y ancho del mundo.

Mientras tanto, a seguir cuidándonos, a tomar estrictas medidas de higiene y salud personal. A continuar con la “vida en sesentena”.

LA ESPERA, DESESPERA…

JUAN LARA

Un día más y no hay para cuando…es la expresión de todos nosotros al despertar en un día más donde el coronavirus sigue haciendo estragos en la humanidad y para nuestra mala fortuna, en nuestro estado entramos en una etapa donde cada segundo, minuto, hora, día sigue creciendo el número de infectados, el dinero escasea y en otras familias ya no hay para comer, un día mas donde siguen corriendo a gente, un día más donde vemos también gente inconsciente que no hace nada para evitar el contagio al salir a la calle sin cubre boca y todavía peor, salen cuando deben de estar en casa como señalan nuestras autoridades.

Un día más en la que vamos a seguir viendo los plantones, más que nada con gente de salud, esas personas que están al frente de un batallón, tratando de terminar con el peligro, para que los que viene atrás, lleguen con facilidad a donde queremos, salir ya de esta pandemia, pero no hay respuesta de las personas que los deben de apoyar, están sin fusil al frente y podemos terminar sucumbiendo ante esta enfermedad, ojo.

Día a día se alarga esta contingencia, no hay para cuando terminar, se dicen fechas probables, pero también como se dicen, cambian. A través de las redes sociales te enteras de muchas cosas, de gente desesperada que trata de escapar de los hospitales, uno que otro lo logra, que al saber que tienen Covid-19, se desesperan, tan natural en nosotros los seres humanos, que no pensamos en ese momento de lo que estamos haciendo con nuestras acciones.

Gente que ya no aguanta el encierro como nosotros que estamos como reporteros de deportes, andar en los campos, las canchas, día, tarde y noche, pero qué ahorita no lo podemos hacer, las dichosas clases para sus hijos en línea ya está terminando con sus pocos nervios, porque, porque desgraciadamente en nuestro país, no todos tenemos una computadora o celular, tableta o como se llame, ni para pagar internet en casa y los que tienen, la señal es bastante pobre, la videoclase sufre con estos problemas y sino están al tanto, se le pasó y te chingaste.

Día a día vemos gente inconsciente, como el pasado 30 de abril, que según ellos sacaron a sus hijos a festejar, que, por el día de niño, señores, el 30 comercialmente es día del niño, pero los verdaderos días del niño, son todos los días, cuantos años los han tenido junto a ustedes y han pensado seriamente en esta fecha, pero ahí van a sacarlos y ponerlos en peligro al igual que ustedes y los que viven en la misma casa o a los que visitan.

Por gente irresponsables como estas y las que siguen saliendo sin tener nada importante que hacer en la calle y es más, sin los protocolos de las autoridades, como la sana distancia, no asistir donde haya aglomeración y llevar el cubre boca, son por las que seguimos despertando todos los días con esta frase, un día más y no hay para cuando…

DEPORTERO REFLEXIVO

47 días en casa y sí bien nos va, faltan 29 para el levantamiento de la “cuarentena”, pero esta claro que será gradual, poco a poco iremos retomando actividades cotidianas y bajo la premisa de evitar aglomeraciones de más de 50 personas.

En estos tantos días en casa, he reflexionada que nada volverá a ser igual. Pasará mucho tiempo para que volvamos a tener aviones, estadios, plazas, cines, entre otros lugares públicos al 100% de su capacidad, lo cuál será algo nuevo para todos los seres humanos, casi comparado a cuando iniciaron revisiones sumamente estrictas en aeropuertos, tras los ataques terroristas a los Torres Gemelas.

Esta pandemia servirá para revalorar los precios de compra de todos los deportistas, los cuáles estaban por las nubes, con futbolistas que alcanzaban hasta los 300 millones de dólares. ¡Un exceso!

Muy aparte de la recesión económica en todo el mundo, la lección que nos deja todo esto, es que los billonarios del mundo deben invertir el dinero que les sobra en salud y no en el deporte.

Los Gobiernos también deben pensar en reorientar los recursos para mayor apoyo a la salud, pero lo mas importante que esos recursos sean blindados a la medida de lo posible. ¡Ya basta que se sigan robando el dinero que sirve para salvar seres humanos!

Hoy quiero aprovechar este espacio para reconocer a todos los médicos que arriesgan su vida desde hace 2 meses, haciendo todo lo posible para combatir al coronavirus con lo que tienen y con lo que pueden. ¡Aplausos!

Deportero se despide y les manda los mejores deseos para esta semana que viene, la cuál según las autoridades sanitarias será la de mayor número de casos. A cuidarnos. Nos leemos la próxima semana.