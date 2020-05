Así vivimos la sesentena…

Luis EUAN

No chingamos a nuestra madre

El de ayer no fue un día de celebración ante tantas pérdidas de vidas a causa del Covid-19 y el llamado de las autoridades a quedarse en casa y en tono entre jocoso y atrevido, a no chingar a la madre.

Un 10 de mayo inédito donde las muestras de cariño por la figura materna fueron en su gran mayoría a la distancia, virtualmente. El coronavirus llegó para cambiar nuestras vidas y hasta nuestras costumbres.

Una de las fechas más importantes para la idiosincrasia de los mexicanos y en el resto de los países que celebran el Día de la Madre fue diferente. Sin el bullicio de la comercialización, sin el mar de gente en compras de última hora para llevar el presente a la patrona de la casa, con la consecuente pérdida de miles de millones de pesos que se mueven en esta fecha, golpeando ya la de por si masacrada economía de las familias mexicanas.

De acuerdo a reportes, la celebración del Día de la Madre es el tercero en importancia detrás de la Navidad y el Buen Fin que en los últimos años llegó como claro ejemplo de la globalización y la mercadotecnia. Las compras por los festejos de la mamacita en 2019 dejaron cifras impactantes: 48 mil millones de pesos, que este año no llegaron a las cajas registradoras, una calamidad más en tiempos de pandemia.

Tampoco quienes han perdido a la figura materna pudieron visitarla en su última morada. Hasta ahí llegaron los estragos del Covid-19. Los camposantos permanecieron cerrados para visita, sólo fueron abiertos para servicios fúnebres.

Nunca habíamos vivido una situación así. La celebración de ayer no tenía precedente, un Día de la Madre sin poder ir a ver a mamá, para aquellos que respetaron la sana distancia, porque claro que hubo quien le valió un soberano cacahuate y se atrevió no sólo a visitar a su jefecita sino a hacer fiesta, muy a pesar del llamado de nuestras autoridades.

Ojalá las consecuencias no se paguen en unos días más, como ocurrió con el Día del Niño.

Un 10 de mayo apagado, que dejó efectos en la economía nacional, Dios quiera que no sea igual con la salud de las familias mexicanas.

Mientras tanto, no todo son malas noticias. En temas que nos competen como reporteros de la fuente deportiva, en Europa y para tener al menos una opción más de entretenimiento en tanto termina nuestro confinamiento, el sábado próximo se reanuda la Bundesliga, una de las más importantes de Europa.

Habrá pambol sábado, domingo y lunes próximo en vivo y a todo calor, aunque sin gente en las gradas. Bueno, algunos se las ingenian y para sentir algo de “calor humano”, como el Borussia, pusieron un ingenioso plan para que todo aquel aficionado que quisiera estar “presente” en el estadio pagara una módica cuota y su figura se imprimía y se colocaba en uno de los asientos del estadio.

Y en los siguientes días el doctor Hugo López-Gatell revelará cuándo y cómo regresarán los deportes en México. La espera se va haciendo más corta.

Mientras tanto, continuaremos guardando la sana distancia, quedándonos en casa.

No dejo escapar la oportunidad de felicitar a todas las madres; por supuesto, a todas las madres de mi familia, en especial a mi esposa Leonor del Carmen Ruiz Zurita, quien tiene razón al decir que no importa el día, siempre debemos tener motivos para mostrarle cariño y amor a la figura materna, los 365 días del año.

Recemos porque no hayan sido muchos los que hayan ido a chingar a su madre en tiempos de Covid-19.

Urgen medidas drásticas

Juan LARA

Es patético… lo nunca jamás vivido, traumático para muchos de nosotros, día a día nos confunden más, no sé cuál es el propósito de las autoridades de Salud con sus declaraciones de todos los días que lo único que hacen es confundirnos más de la situación por la que estamos pasando, lo que sí es cierto es que ya estamos traumados con esta pandemia.

Las autoridades saben en verdad lo que está pasando, o simplemente declaran por declarar, como se dice coloquialmente “nos dan atole con el dedo”, esas declaraciones confusas hacen que los irresponsables anden como perros sin dueños en la calle, poniendo en riesgo a su integridad, la de sus familiares y a nosotros.

Soy de la opinión que, si hay que tomar medidas drásticas se tomen como en otros países, no es posible que gente pendeja ande en la calle sin tomar en cuenta las recomendaciones de estar en casa, cierto que hay personas que como nosotros los reporteros de los medios tenemos que salir, los enfermeros, los doctores y gente que en verdad es necesario que anden en la calle, pero es por necesidad y obligación, pero lo que no, qué madres andan haciendo en la calle.

Gente que ande en la calle sin ninguna necesidad, sancionarlos con una multa y, si no que hagan trabajo social por ocho días, al cabo que les gusta andar en la calle solo por creerse la mamá de Superman, ese es un ejemplo de lo que se pudiera hacer para escarmiento de la gente sin conciencia y vale madrista, pero ya es necesario una medida drástica para que las personas tomen en conciencia que este no es juego.

Digo que las autoridades también confunden, ya que hace dos días se anunció en lo que al deporte de refiere que en junio se reactiva la Liga MX de futbol, señores están viendo la tormenta y no de hincan, qué importa ahorita que se reactive el futbol o béisbol, cualquier deporte, lo importante ahorita es conservar la vida, ¿cómo? tomando todas las precauciones del mundo para que esta pandemia no se siga propagando no solo en México, sino en el mundo.

Lo primero es lo primero señores, ahorita hay que concentrarnos en esta pandemia, de qué manera salir del problema y no ser tocados por ella, porque por lo visto en los medios, es terrible y la verdad, no deseo que nos ocurra.

EL QUE SE DESESPERA, PIERDE…

DEPORTERO

54 días en casa y estoy seguro que todos los involucrados en el deporte están tan desesperados como yo porque la actividad regrese, pero esa desesperación nos puede llevar a que se pospongan aún mas los eventos deportivos.

Cuando hablo de desesperación, me refiero específicamente a los responsables del fútbol alemán que el próximo fin de semana pondrán en marcha de nueva cuenta la Bundesliga, lo cual me parece una decisión apresurada.

Imagínese que se presente un caso de coronavirus en algunos de los futbolistas involucrados en la primera división alemana, con eso sería suficiente para que quede totalmente suspendida la liga y todo por la desesperación de que ya ruede el balón.

En España han regresado a los entrenamientos, todos los futbolistas fueron sometidos a pruebas por Covid-19 y cinco jugadores dieron positivo, lo cual no es un buen augurio. El “Vasco” Aguirre reveló que la Liga regresará el 20 de junio, aunque aún no se ha dado una fecha oficial.

En Francia y Holanda prefirieron no arriesgar y determinaron que las ligas quedan canceladas. La pregunta del millón es: ¿Qué pasará en México?… Para mí, la liga no debe reanudarse, lo mejor es que se declare desierto el torneo y a pensar en el Apertura 2020.

No nos desesperemos, cada vez falta menos tiempo para conocer cuál será el futuro de todos los eventos deportivos internacionales, nacionales y locales. Yo solo pediría que los responsables de la toma de decisiones prioricen la salud, por encima del negocio. Nos leemos la próxima semana.

“Quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea”: Benjamín Franklin.