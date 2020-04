Así vivimos la sesentena…

¿Aguantaremos como sociedad 42 días más de confinamiento social?…

Por: LUIS EUAN

Al menos los que estamos guardaditos en casa, saliendo sólo lo necesario para adquirir alimentos, salir a cobrar la quincena y quizá a la tiendita de la esquina para comprar lo que se olvidó en el súper, podríamos aguantar más, entretenidos con el quehacer para cumplir una responsabilidad de empleo.

Buscar información en tiempos de coronavirus, al menos en el caso del tema deportivo a nivel local, se ha vuelto como buscar agua en medio del desierto. Aun así, la mayor parte del tiempo es estar pegado a la computadora rastreando cualquier tema que pudiera ser de interés local para buscar alguna voz que a distancia la replique.

Lamentablemente no todos podemos trabajar o hacer “home office”. En nuestro Campeche es todavía muy alto el porcentaje de personas que no tienen un empleo seguro y tienen que salir a la calle a conseguir “la papa”. De lo contrario sus familias no comerían.

Por eso es muy común que las veces que he tenido la necesidad de salir he visto mucha gente aún en las calles, así será difícil poder cumplir los deseos de las autoridades de tener el menor número de contagios posible del Covid-19.

En el mercado y periferia, en los grandes supermercados, en avenidas principales, todavía se puede ver muchos campechanos que al no tener para comer tienen que salir a buscar la forma de ganarse un bocado. ¿Y los apoyos que deberían de fluir en estos casos, donde una pandemia ha trastocado la vida común, pero el sentido común parece que ese sigue igual?

Este lunes, volverán las clases en línea y mis hijos volverán a sus quehaceres escolares, atendiendo las tareas que llegarán a los celulares y correos electrónicos mío y de mi esposa. Pero no todos los niños ni todos los alumnos tienen acceso a una computadora, ¿qué va a pasar con aquellos alumnos que no pueden tener a su alcance una computadora o un teléfono inteligente? ¿Los harán repetir el curso escolar?

El coronavirus nos ha cambiado la vida y la forma de ver la vida. Cuando esto termine nada será igual y creo sinceramente que pasará mucho tiempo para que la vida vuelva a ser como lo era antes de que a un chinito se le ocurriera tragarse un murciélago sin cocinar bien.

En mis tres décadas de estar cubriendo temas deportivos jamás había sido testigo de ver cómo una temporada de la Tercera División profesional, donde Campeche tiene actualmente tres equipos, se concluyera antes de tiempo a causa de una pandemia.

Lo más que había atestiguado fue la influenza de 2009-2010, cuando se vio alterado el desarrollo de la Liga Mexicana de Béisbol, se suspendieron algunos encuentros que luego fueron reprogramados, pero nada como lo que está pasando hoy.

La LMB que debió levantar el telón el pasado 6 de abril no tiene fecha de arranque, y sinceramente al alargarse el aislamiento social hasta convertirse en “sesentena” queda la duda si finalmente se jugará este año béisbol profesional en las 16 plazas de la nonagenaria Liga Mexicana.

Y si se logra finalmente arrancarla, muchas cosas cambiarán en el deporte. Se acabarán los festejos tumultuarios de los propios jugadores para celebrar un gol, una canasta, una carrera anotada, un bambinazo, un “balk-off”. Incluso, a lo mejor los primeros juegos sean sin público, medida que no sería descabellada toda vez que cuando se levante la “sesentena” será gradual, no todos volverán de golpe a sus actividades.

Mientras tanto, en el mundo del deporte todos sufren. Los jugadores, entrenadores, utileros, no han cobrado sus quincenas que deberían haber cobrado ya la primera a estas alturas. Los cubeteros, vendedores de kibis, pepiteros, cacahuateros, taquilleros, boleteros, personal auxiliar de los estadios, están sin ingresos y sin recibir apoyos a causa del Covid-19.

Así, no queda más que cuidarnos, tener medidas estrictas de higiene con los nuestros, continuar con la estrategia #Quédate Encasa para reducir la velocidad de transmisión de este virus que ha causado en el planeta Tierra más de 2 millones de muertes.

Miedo…

Por: JUAN LARA

Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad.

Mi nombre es Juan Jesús Lara Ramírez y sí… el miedo es una emoción por un peligro, una amenaza que llegan a sentir los animales, lo que incluye al ser humano, es lo que el mundo, nuestro país, la gente de nuestro estado, los conscientes, estamos experimentando con la pandemia del Coronavirus.

Este miedo no solo es qué nos va a pasar si no nos cuidamos, sino qué podría pasar si les toca sufrir las consecuencias del coronavirus a nuestros familiares, nuestros padres, hermanos, sobrinos, hijos, esposos, a las personas que están cerca de nosotros o que queremos, aunque estén lejos.

Esto conlleva a muchas cosas, en este inicio de semana se informa que la cuarentena se alarga a sesentena, ahora no solo es el miedo a que nos enfermemos, es la angustia de ver y resolver el problema de cómo vamos a sobrevivir si muchos de nosotros contamos con un solo trabajo, somos los únicos que trabajamos en la familia, devengamos un raquítico salario mínimo, que, si bien estamos estirando y encogiendo, hasta el momento todavía tenemos, pero ¿cómo le vamos hacer de aquí al 30 de mayo?

Es una pregunta que para el gobierno, sea federal, estatal o municipal, pasa desapercibida, pero es el reclamo de toda la gente ¿qué apoyos hay hasta el momento para nosotros?, porque me incluyo como reportero de mi medio de comunicación y que vivimos al día, tendrá la empresa para pagarnos sin trabajar, tal como lo ordena la Secretaría de Salud, el gobierno federal y estatal, al obligarlos a cerrar las empresas por el tiempo que dure la pandemia.

Si bien es cierto que hay que guardar la sana distancia, que no hay que salir a la calle, solo para lo indispensable, utilizar cubre bocas, lavarnos las manos cada veinte minutos y un chorro de recomendaciones, que los que queremos salir bien librados de este problema de salud lo vamos hacer por nuestro bien, aunque en estos momentos mucha gente cree que esto es un juego, no les ha caído el “veinte”, porque salen de sus casas y se reúnen en grupos, asisten a lugares públicos en gran cantidad, sin precaución alguna, poniéndose en peligro, ellos, a su familia y a nosotros.

Pero como decía antes, ahora aunado a esto, se alarga el encierro, esto nos viene a poner los pelos de punta, ahora de qué vamos a comer, cómo vamos hacer para que nuestra familia tenga cuando menos un pan que llevarse a la boca, un dilema del que no sabemos cómo vamos hacerle frente y de qué manera,

Algo tendrá que hacer el gobierno, mucha gente no va a poder vivir de lo que ya no tiene, ojo, mucho ojo, no hay que esperar que la situación se salga de las manos.

DEPORTERO EN SESENTENA…

Miércoles 18 de marzo fue el último día que asistí a mi centro de trabajo, han pasado 32 días de estar en casa y sin deportes. ¡Un suplicio!

Para los que nuestro televisor permanece todo el tiempo en ESPN, Fox Sports, TUDN y demás canales deportivos ha sido un verdadero martirio ante la ausencia de eventos en vivo, casi toda la programación ha servido para refrescar la memoria con partidos que han hecho historia. Sí, recordar es volver a vivir, pero no hay como la emoción de un partido en vivo.

Realizar la edición de la sección deportiva se convirtió de un momento a otro en una misión titánica ante la ausencia de eventos en el campo más humilde de nuestro Estado y hasta en los grandes estadios del planeta.

El Covid-19 no distingue clases sociales, sexo, raza o religión, le ha pegado a todo el mundo del deporte, las consecuencias económicas son y serán brutales para el velador del estadio, el jardinero del campo, los deportistas, los árbitros, los directivos, los periodistas, los revendedores, los patrocinadores de equipos, a todos los que estamos inmiscuidos en este maravilloso mundo nos ha pegado de alguna u otra forma, y todavía nos faltan 42 días, sí el coronavirus nos los permite.

Los directivos han puesto fechas probables del reinicio de sus respectivas ligas, pero la fecha no la fijarán ni las autoridades de gobierno, ni los equipos, ni los directivos, la fecha la pone el Covid-19.

Nada será igual para la humanidad, le contaremos a futuras generaciones que unos Juegos Olímpicos fueron aplazados para un año impar, le diremos que vimos una cancelación de Wimbledon (solo había sido cancelado durante la Primera y Segunda Guerra Mundial), les narraremos la incertidumbre y la desesperación que vivimos por saber cómo terminar con la enfermedad y cómo poder sobrevivir al golpe económico.

Escribo este texto hoy 19 de abril de 2020, lo redacto con más preguntas que respuestas respecto a lo que vendrá en el futuro, pero convencido de que tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo por quedarnos en casa para que el 1 de junio empiece de forma gradual a reactivarse la vida cotidiana.

Hoy, lo de menos es el deporte. Sin salud, somos nada. Vamos a cuidarnos entre todos.