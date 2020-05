Así vivimos la “setentena”…

La nueva “anormalidad”

Por: LUIS EUAN

Bien, nos preparamos para el regreso. ¿Cuál regreso? Si ni nos fuimos. Nos alistamos para volver a la “anormalidad” que ha diseñado el gobierno federal, mientras la 4T se dispone a dejarnos con una “muda”: un par de zapatos, unos jeans y una playerita, que serán suficientes -según el mesías tabasqueño- para vivir en la nueva “anormalidad”.

Mientras nuestra mente vuela al cómo será el futuro inmediato, siguen los contagios corriendo por el país como reguero de pólvora. Campeche no es la excepción. Los contagios siguen apareciendo como fruto de aquellos que decidieron salir y romper la “setentena” -ya lo es, ya dejamos atrás la sesentena- para ir de compras el “Día de la Madre”, valiéndoles un soberano cacahuate el llamado de las autoridades sanitarias.

La pandemia sigue castigando con fuerza todos los sectores, mientras las víctimas elevan la estadística hasta provocar que la misma autoridad encargada del recuento se haga bolas con sus propias cifras y derive en el cuestionamiento “¿Nos engañó doctor Gatell?”. Los que es cierto es que la gente ya está dando muestras de hartazgo por el encierro. Cada vez son más en las calles, en las plazas comerciales, en el mercado, en las avenidas, en el “liverholoch”. La gente está cansada, y tiene hambre.

Quienes afortunadamente podemos tener segura la quincena hemos hecho hasta lo imposible por cumplir la “setentena”, pero quienes viven al día ¿cómo? Tienen que salir a las calles a conseguir algo para comer porque las ayudas de los gobiernos ni llegan y las que están fluyendo no son suficientes.

Y con tanta gente en las calles es lógico que los contagios por Covid-19 se incrementen, lamentablemente. Es inevitable, y se veía venir desde que pasamos a la segunda fase, por no seguir al pie de la letra las indicaciones.

Como inevitable fue la cancelación de la Liga MX, Liga Premier, Segunda y Tercera División. Sólo falta la Liga Mexicana de Béisbol, que seguramente esta semana se pronunciará al respecto al agotarse los escenarios para poder sacar adelante una minitemporada.

Es “bola cantada”, también se ve venir. Y será un momento histórico cuando así suceda. Desde la huelga del 80, que derivó en la formación de la ANABE -los millenials qué van a saber de esto- nunca una temporada se había cancelado, si acaso algunos encuentros cuando la aparición de la pandemia de influenza AH1N1 en 2009, pero fueron unos cuantos y después la campaña continuó con los protocolos sanitarios necesarios.

Hoy el panorama es distinto. El Covid-19 trastocó los planes del deporte mundial, y aunque algunas ligas profesionales sobre todo de Europa tratan de hacer que la vida continua, lo cierto es que el hecho de que haya vuelto el fútbol pero sin afición en la grada, es como un frijol con puerco sin su chiltomate. Eso no es fútbol.

La nueva normalidad nos espera, ¿cuándo? Quién sabe, pero mientras llega este momento, voy a revisar mi guardarropa y a seleccionar la “muda de ropa” con la que me quedaré para que la 4T no entre a revisar mis cuantiosos bienes y yo cumpla con el ordenamiento de la “república pobrista”. Ustedes, sigan obedeciendo y recuerden #QuédateEnCasa. Ya falta menos.

En medio del caos

Por: JUAN LARA

Ni a quien hacerle caso, pero eso sí, cuidado con lo que se dice a través de las redes sociales, el caos está originando que cada quien, de su opinión, aunque no se basen en solo suposiciones, pero somos, algunos, tan pendejos, que a todos les hacemos caso o interpretamos las cosas a nuestra conveniencia, gran parte de esta culpa la tienen nuestras autoridades de salud federal y estatal, por no sacar de dudas a la población, que se sigue creyendo o mal interpretando las coas, creando más caos del que estamos viviendo.

Ya de por si estamos viendo como sobrevivimos, en lo económico, social y político, para que la semana que paso, se dieran más noticias, que para nuestra desgracia es en detrimento de nuestros intereses, ya de por si esta pandemia está en su apogeo, para que el gobierno nos quiera achocar en la casa al INEGI, para que nos entre a fiscalizar lo que tenemos y no tenemos, rematando con que los que aperciban más de cinco mil pesos al mes, tengan que hacer su declaración que de donde viene esa lana.

Para rematar, la OMS nos dice que esta madre del coronavirus va a permanecer ya en el ambiente, lo que en lugar de darnos esperanza de salir del problema, nos poner a pensar cómo vamos a sobrevivir a esto en lo que resta de nuestras vidas, dentro de todo esto hay una esperanza, pero que tampoco la han confirmado o desmentido las autoridades de salud del país, que hay ciertos medicamentos que están salvando vida en otros países y nosotros que esperamos, para comprobarlo y usarlo o desmentir lo positivo que puede resultar esto.

En relación a la declaración de impuestos, mi pregunta es, ¿será que los diputados, senadores, achichincles de estos, presidentes municipales, gobernadores y Presidente de la república, vayan hacer su declaración fiscal de los millones de pesos que se embolsan, no solo en nominas sino en dadivas que tienen y de lo que se roban?

Esto es por demás contra producente, si vemos de cuanto es el salario mínimo en nuestro México, lo que sin pensarlo, decimos que es una porquería, nos sirve solo para medio vivir, tenemos que buscar de dos a tres trabajaos para medio darle de comer a nuestras familias, pera ahora, resulta que hay que pagar impuesto por ello, que poca madre del gobierno federal.

Para rematar, la OMS nos dice que esta madre del coronavirus va a permanecer ya en el ambiente, lo que, en lugar de darnos esperanza de salir del problema, nos poner a pensar cómo vamos a sobrevivir a esto en lo que resta de nuestras vidas.

La verdad que, si no nos mata el coronavirus, nos va a matar el estrés, la ineptitud de las autoridades de salud, por no afrontar las cosas con la veracidad que se requiere y buscar soluciones como lo hacen en otros países, solo salen a hablar a repetir todos los días los mismos, creando más pánico, pero de soluciones nada.

Si estos ineptos no hacen nada, eso sí, vamos a ayudar y no anden haciéndose a los chingones, saliendo de casa, cuando nada tienen que hacer y si, pues a tratar de cuidarnos, cuando tenemos necesidad, esto no es chiste, ni estamos de extras en una película de terror, es algo que estamos viviendo y no sabemos, por su terquedad de no tomar en cuantas las disposiciones de salud, por cuento tiempo más.

¡SÁLVESE QUIÉN PUEDA!

DEPORTERO

No me explico cómo a partir del primero de junio en gran parte del país se regresará a la normalidad o a la “Nueva Normalidad” como lo ha titulado el Gobierno Federal. A una semana de levantarse la Jornada Nacional de Sana Distancia, diario hay cifras récords de casos y de muertes en el país, ¿y así se regresará a la normalidad?…

Discúlpenme, pero me parece con ello se han tirado 68 días de distanciamiento social a la basura. Imagine usted al ciudadano que extremó precauciones, que cumplió al pie de la letra, sin ver a sus padres, sin permitir que nadie entre a su casa, desinfectando todo, pues ahora resulta que el próximo lunes en pleno pico de la pandemia regresara a trabajar ¿y el distanciamiento social apá?… Pues sí, de nada sirvió encerrarse más de 70 días. Discúlpenme, pero no hay congruencia, es una mentada de madre para quién extremó en cuidarse con el fin de evitar la propagación del virus.

A partir del próximo lunes, estaremos bajo la premisa: ¡Sálvese quien pueda!… Sí en eso íbamos a parar, insisto, me parece que el tiempo de encierro se ha ido a la basura. Considero debe prolongarse como mínimo entre 15 a 30 días la Sana Distancia. En fin, esperemos no colapsen los sistemas de salud.

Por otra parte, estoy realmente sorprendido con la decisión de los responsables del futbol mexicano en haber suspendido la Liga MX, es la primera vez que dejan a un lado el interés económico, lo cuál me hace pensar que el coronavirus en México es mas crítico de lo que nos dicen las autoridades. Casi nunca, los millonarios del futbol mexicano dejan que se pierda el dinero así de fácil, sí lo han hecho es porque la situación de salud es complicada.

Finalmente, es inminente la cancelación de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol, solamente están prolongando la agonía para dar la decisión final. Nos leemos la próxima semana a las puertas del regreso de la “Nueva Normalidad” y recuerden: ¡Sálvese quién pueda!