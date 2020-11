Aspirantes no deben ser obstáculo para Alianzas: PRD

Dirigentes y aspirantes a cargos de elección popular en el PRD, el PAN o el PRI no deben ser obstáculos para concretar la gran alianza que ponga freno al partido Morena y al Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó el Presidente Estatal del sol azteca.

José Segovia Cruz, recalcó que los partidos políticos que buscan coaligarse concuerdan en que el Gobierno de la 4T ha sido un fracaso para el país, y es ilógico que alguno de sus integrantes piense lo contrario o respalde al Presidente como lo ha hecho el alcalde. En un audio de un encuentro con simpatizantes en Calakmul, el Edil panista confirmó que respalda al Presidente y por ello casi fue expulsado del PAN, en cambio el líder perredista como su homólogo del PAN, Pedro Cámara Castillo desaprueban la gestión de López Obrador.

“Las políticas públicas que ha estado manejando el presidente de la República desde nuestro punto de vista no han sido eficaces, no han sido contundentes, y ha dejado mucho que desear a la sociedad en México y en Campeche”, indicó. Puntualizó que el “el PRD, no puede estar a favor de AMLO porque su Gobierno en apenas dos años y un poquito más es un fracaso; ahora sí otro dirigente de otro partido político dice apoyar a AMLO, bueno finalmente llegará la oportunidad en el proceso electoral donde la sociedad hará y juzgará a través de su voto quien tendrá la razón”.

Insistió que concuerdan con ambos partidos, en que Morena y su líder son el adversario a vencer en 2021 y por ello, han sentado las bases del acuerdo buscando coincidencias para mejorar al estado. Esta semana, el edil capitalino viajó a la capital del país asegurando que exigiría a su líder nacional Marko Cortés frenar la coalición, sin embargo, Segovia Cruz insistió que esa decisión está en los dirigentes y dependerá de lo que mejor conviene a México y por ende a Campeche.