Más pobres post Covid, Campeche vulnerable, según Coneval

Aterradoras las cifras de pobreza extrema que dejará la pandemia

Luego de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) diera a conocer que más 10 millones de mexicanos se sumarán a la pobreza extrema este año debido a la afectación económica derivada de la pandemia de Covid-19, la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, dijo que estas cifras con aterradoras.

En entrevista, dijo que el centro de estudios de la Canacintra les ha dado a conocer que esta lista engrosará y que no sólo serán 10 millones, sino que serían 14 millones y otros estudios arrojan que serán 21 millones.

“Ya sea 10, 14 o 21 millones de mexicanos sumidos en la pobreza, es aterrador, por lo que el gobierno federal tiene que empezar a trabajar en la mitigación de estos números, sobre todo, en mantener los empleos formales de una manera amplia y no de la manera en que lo están haciendo, que es a cuenta gotas y clientelar, lo cual no puede mantener una empresa”, expresó.

Añadió que además de este gran número de pobres que se da a concierto, también se tendrá un enorme número de mortandad, por lo que el Presidente deberá de salvaguardar estas vidas pero, sobre todo, el cierre de empresas y con ello los despidos masivos.

Ortega Azar comentó que hasta el día de hoy es insuficiente lo que el gobierno federal ha estado realizando y ya es hora que se ponga hacer lo necesario por su pueblo y que el Presidente de México se ponga a trabajar en planes reales, pues si no el día de mañana todos se van a lamentar.

“En Campeche claro que nos pegará esta situación, ya que es no sólo es un tema del Centro de la República, si no es todo en general, se está abandonando a las pequeñas empresas y en estos momentos hay acuerdos con los colaborases, pero si no logramos estabilizar nuestras empresas, nos vamos a tener que ver en la necesidad de despedir”, dijo.

Cabe destacar que de acuerdo con datos del Coneval, se trataría del mayor aumento de la pobreza extrema desde la crisis de 1995, pues entre 1994 y 1996 se sumaron a esta condición 15.6 millones de personas.