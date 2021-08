Aterroriza récord de contagios para regreso a clases

Tras registrarse el pasado jueves 12 de agosto la tasa más alta de nuevos contagios en 24 horas de 259 casos positivos de Covid-19 en el Estado, a una semana se oficializar la apertura de escuelas para el ciclo escolar 2021-2022 y el retorno a 904 planteles de comunidades rurales con un rumbo para regresar de manera escalonada en el resto de los centros educativos, padres de familia aseguran que no enviarán a sus hijos a escuela por temor a que se contagien del mortal virus.

Padre de familia con un hijo en la secundaria federal número 7 y un menor en la primaria “´Presidente Manuel Ávila Camacho”, precisó que si sus hijos se han resguardado durante año y medio no mandará a sus hijos a clases presenciales cuando éstas sean activadas en la ciudad capital.

“Será lo que la mayoría decida, cada padre de familia está libre de decidir, pero yo no los mandaría por la situación que ahorita está peor, solo que los casos disminuyan o algo parecido, pero si no, que sigan en línea” expresó el señor Vicente Canché Pacheco.

Por su parte Leticia May Canché quien tiene 4 hijos en diversos niveles educativos dijo “un año más a distancia sería mejor, siento que es los más factible a exponerlos, ahorita hay más brote de casos, la situación no está para que regresen a las aulas”.

Explicó que a su hijo mayor en carrera, le han informado desde el Instituto Campechano que sus clases seguirán en línea, no así en el CETMAR que podrían regresar a clases presenciales, mientras que en la secundaria federal número 7 y en la primaria “Ulises Sansores”, aún no se les confirma a los padres de familia el esquema a seguir.

“De todas maneras, en los diferentes grupos de whatsapp donde están los papás dicen que no, que no enviarán a sus hijos a la escuela. Nosotros ya tenemos la vacuna pero los más chicos no y es un riesgo”, señaló.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud en su reporte diario de casos de Covid-19 en el estado, los contagios se han elevado esta semana con un récord de casi 200 en 24 horas. A modo de desglose, el pasado sábado 7 de agosto se informaron de 196 nuevos casos y 6 defunciones; los números descendieron ligeramente para el domingo 8 de agosto aunque se mantuvieron por arriba de los 100, al reportar 110 nuevos casos y 5 defunciones; para el lunes 9 del corriente fueron 73 contagios pero las muertes aumentaron a 8; el comportamiento al alza ha continuado desde el martes 10 de agosto con 104 nuevos casos en 24 horas y 5 defunciones; el miércoles 11 el panorama se encrudeció más con un reporte de 178 contagios en 24 horas y repuntando las defunciones en 14 y para el jueves los casos diarios se remontaron hasta 259 personas contagiadas y 9 defunciones.