Mercadito de San Francisco / Aumenta 400% cuota de frigorífico el Ayuntamiento a locatarios, denuncia Torres Arango

Aunque con sus precauciones por el Covid-19, la diputada Guadalupe Torres Arango, señaló que en reciente reunión con locatarios del mercado de San Francisco denunciaron incrementos en la cuota por uso del cuarto frío por parte del Ayuntamiento de Campeche de hasta un 400 por ciento.

“De pagar 15 pesos les pedían pagar 100 pesos, y después de las quejas y reclamos de los locatarios que se negaron a ese abuso, quedaron que van a pagar 50 pesos”, reveló.

En entrevista para El Sur de Campeche, comentó que ha estado muy pendiente de las demandas de los locatarios y sus necesidades, y en la medida de lo posible apoyarlos, así como a comerciantes y pequeños empresarios.

“Una de sus principales preocupaciones es la económica ante esta contingencia, porque la gente no está saliendo a comprar y están implementando el servicio a domicilio y exhortamos a los campechanos a consumir a negocios locales a través de la página en Facebook Mercado de San Francisco, y otro llamado Red de Apoyos y Negocios de Campeche, en la que venden productos y de buena calidad”, indicó.

Puntualizó que en el caso de los locatarios de San Francisco fueron notificados por la autoridad municipal, dijo, es un abuso lo que pretenden. Sobre todo, con la situación económica y de inactividad laboral que se está viviendo actualmente. “Es muy complicado para negocios locales, por lo que pedimos al Ayuntamiento que tomen conciencia y no suban la tarifa, no solo por el coronavirus sino que se quede en 15 pesos”.

Otra de las demandas que le expusieron en ese mercado periférico es la falta de artículos para la limpieza de los baños, “y estaremos ayudándolos, pero también que la Comuna haga su parte para que se desinfecten esas áreas”, expresó.

Además, expuso, los locatarios fueron amenazados por personal del Ayuntamiento de Campeche de que si no pagan la cuota, no cambiarán el piso del mercadito cuando hagan la remodelación.

“No se vale ese tipo de amenazas, y como autoridades debemos de escuchar sus necesidades y actuar en beneficio de ellos”.

En ese sentido, agradeció las atenciones de la encargada de despacho de la Sedeco, Paula Flores Alcalá, a quien hizo llegar demandas de microempresarios campechanos del distrito 7, así como artesanas, y de otros distritos que le han solicitado su ayuda.

-Debemos estar presentes no solo en el discurso desde la tribuna del Congreso del Estado, sino hacer un trabajo en conjunto con el gobernador Carlos Miguel Aysa González – concluyó.

