Aumenta riesgo de que se desate ola de Covid en plataformas

Ni el gobierno federal ni Pemex se han preocupado por los trabajadores, permitiendo que un gran número suba a sus actividades

El poco interés del presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de Petróleos Mexicano (Pemex), Octavio Romero Oropeza ante la crisis del Covid-19, desencadenarán una serie de contagios de la enfermedad con la gente de la Isla, advirtió el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acisclo Paz López.

“Es más que evidente que este gobierno no sabe qué hacer, porque el momento en que dejaron subir al montón de empleados a plataformas y solo los esenciales no tiene porqué estar subiendo la guardia completa, ahorita deberían de tomar unas medidas bastante fuertes”, sentenció.

Continuó: “sólo debían dejar a las personas capacitadas para operar la plataforma mientras esto pase y frenar un poco la extracción del crudo, sé que es parte de la economía, pero si a nosotros los empresarios medianos nos piden que cerremos nuestros negocios, dime porque no frena y deja a poca gente ahí”.

Para Paz López, el gobierno de México ha tomado malas decisiones, y el interés por Carmen es evidente, pese a que en nuestra entidad se encuentra el motor económico del país, pues hasta el momento ni López Obrador ni Romero Oropeza se han pronunciado por los petroleros enfermos.

“Lo que está sucediendo es que no están tomando medidas, les está importando poco la gente que sube, no le interesa. La gente sube por necesidad, por su sueldo, pero al gobierno federal no le interesa, Pemex no le interesa, al amigo de Andrés Manuel que es el director de Pemex tampoco le interesa, la prueba está en que no viene a Carmen a dar las instrucciones necesarias”, finalizó.