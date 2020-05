Señal de hambre o falta de alimentos, van en aumento las solicitudes de auxilio

En Campeche suman cientos de familias de 8 municipios por esta exigencia nacional

En aumento la protesta con “trapos blancos” en el país, Campeche suma cientos de familias de 8 municipios por esta exigencia nacional.

La falta de ingresos en las familias mexicanas, debido al #QuédateEnCasa, medida que se ha implementado para disminuir el avance de la pandemia del Covid-19, ha sido causa que muchas de ellas se vean en riesgo de hambruna, realidad que han minusvalorado o ignorado los funcionarios del Gobierno de la República, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por delante, y ha provocado la manifestación pacífica, desde sus mismos hogares, de miles de mexicanos desde la Riviera Maya hasta Los Cabos, quienes con trapos blancos o banderas, algunas con leyendas como #EnCasaYConHambre, cartulinas y la entrega de cartas, en las que manifiestan su petición de un programa emergente de distribución de alimentos que les permita superar la contingencia. En el caso de Campeche, se han sumado cerca de un centenar de colonias y localidades de 8 municipios.

Así lo comentó Fernando Artero Mendoza, dirigente del Movimiento Antorchista de Campeche, organización social que se ha manifestado abiertamente como apoyo de esta campaña a la que el Gobierno Federal ha hecho oídos sordos.

A esta manifestación se han sumado los usuarios de redes sociales con el Hashtag #HambreEnCampeche, #50DíasSinComidaNiAyuda y #EnCasaYSinAlimentos, para exigir de este modo que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador destine recursos públicos para la adquisición y repartición de alimentos básicos entre la población

Artero Mendoza comentó que es comprensible la protesta por estos medios, pues el problema es real, y ellos lo saben de primera mano, pues “nosotros convivimos día a día con la gente más humilde, y sabemos que aún quienes tenían un ingreso un poco más seguro y hasta prestaciones como la seguridad social, hasta ellos están batallando para comprar lo básico que son los alimentos, pues no están trabajando y no tienen ingresos; con mayor razón los que viven de la economía informal, no por gusto, sino porque no hay empleo para todos.

Hoy todos ellos están sufriendo de hambruna debido a la contingencia”, por lo que señaló que este modo, desde su casa y a través de las redes sociales, es el que les permite el protocolo de la sana distancia, y hace nuevamente un llamado a tiempo a quienes manejan los recursos de la Nación, “que es de donde se puede echar mano en esta emergencia nacional para evitar que la contingencia se convierta en una tragedia mayor a la que ya es”.