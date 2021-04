Aumentan los linchamientos en la capital y los municipios

En los últimos años en la capital campechana y municipios, los “linchamientos” han ido en aumento, sin alarmar cifras nacionales, sin embargo la incidencia de los “ajustamientos ciudadanos” han tomado un alarmante aumento, siendo dos en el último mes y más de una veintena en el último año, resultando además de la muerte de uno de los “malvivientes” en el año 2017 al ser baleado en la colonia Peña.

Durante los últimos años, el “ajusticiamiento” social se ha visto marcado porque la ciudadanía ya no cree en las autoridades, derivado a que los delincuentes se ven beneficiados por la denominada “puerta giratoria” ante la Fiscalía dónde al tratarse de un delito como es el caso de los robos, optar por evitar una judicialización expresando que al no ser un hecho agravado no tiene “caso” mantener a los delincuentes bajo resguardo.

En base a cifras oficiales el robo a comercio y casa habitación continúa a la alza en el Estado, principalmente en los municipios de Campeche y Ciudad del Carmen; donde el número de los asegurados es mucho menor a los crímenes realizados sumado a las pocas recuperaciones de los botines.

En el estado de Campeche se encuentra en “semáforo rojo” en los delitos de robo a vehículo, a casa habitación, a negocio y violaciones, donde las infracciones cometidos por menores se evalúan en Juzgados especializados, tomando en cuenta 2 tramos de edad para emitir los dictámenes, 14 y 15 años y 16 y 17 años, por debajo de los 14 años se considera que no existe responsabilidad.

Así mismo en el mes de diciembre del año pasado en la capital campechana se denunciaron poco más de 9 robos a casa habitación cerrando el año 2020 con 60 robos ante las instancias de seguridad, mientras que a negocio se tuvo un total de 74, superando las cifras de los últimos años donde se mantiene en el margen de 40 a 60.

Esto ha propiciado que la ciudadanía prefiera atacar a los delincuentes, dónde en el año 2021 se tuvieron dos hechos violentos contra presuntos delincuentes, uno en la capital campechana, dónde la “presión social” generó la vinculación de los delincuentes en la colonia Bellavista y uno más en Ciudad del Carmen.

En base a investigaciones, el municipio de Carmen es el que tiene el mayor número de linchamientos violentos, dónde se sometieron a tres sujetos, uno en el mes de enero, uno en febrero y el último en marzo, mientras la capital con solo uno, en el tercer mes.

En cuestión de delitos, el segundo municipio con mayor incidencia fue la isla de Carmen, donde se registraron 78 robos a casa habitación y a negocio 103, caracterizándose el “atraco violento”.

Respecto a otros delitos hay diferencia del 2018 y 2019, el aumento de delitos sexuales tuvo un repunte el cual se ha mantenido siendo un total de 19 violaciones denunciadas ante el MP y CJM, que si bien representó una reducción con respecto a octubre, aún se encuentra por arriba de la media y de la meta para este delito.

Cabe señalar que los últimos años se ha tenido diversos ataques contra delincuentes, uno de estos fatídicos en el año 2017, donde un ladrón de tan solo 26 años apodado el “Gabacho” fue privado de la vida en la calle 23 de la colonia Peña, después de recibir dos impactos de bala, uno de ellos en la pierna y otro en la cabeza.

Esto cuando una de sus víctimas lo persiguiera a bordo de una camioneta, para terminar con su “vida” de robos, así mismo el caso fue encarpetado ante las instancias pertinentes.