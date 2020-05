Aún no hay fecha para Universiada

Manuel Sosa, Director de Actividades Deportivas y Recreativas de la UAC, dijo que hasta ahora no se define cuándo se realizarán las fases de la Universiada

Al destacar la buena aceptación que ha tenido por parte de la comunidad universitaria las clases en línea de entrenamiento funcional, Manuel Sosa Gantús, director de Actividades Deportivas y Recreativas de la Universidad Autónoma de Campeche, reiteró que aun no hay fechas para la Universiada en sus diversas fases.

El funcionario universitario, en entrevista, señaló que la pandemia del coronavirus afectará por igual a todos los deportistas del país, no sólo a los de la UAC, pero confió en que cuando se retome la vida cotidiana, el deporte deberá regresar más fortalecido.

“Yo estoy seguro que saldremos muy fortalecidos, que vamos a reactivar el deporte universitario al 100 por ciento, pues vamos bien, la Universidad Autónoma de Campeche, con el decidido respaldo del rector José Román Ruiz Carrillo, iba viento en popa con diversos programas deportivos en marcha, pero llegó el coronavirus y nos detuvo todo”, señaló.

Sin embargo, la dirección de Actividades Deportivas en conjunto con las autoridades universitarias, se ha dado a la tarea de buscar estrategias que mantengan activamente a los jóvenes y comunidad universitaria.

“Seguimos capacitando y entrenando a nuestros jóvenes. La semana pasada entró en acción para nuestra Universidad todo lo que es entrenamiento funcional, con Tae kwon do, aerobics, baile, estanos trabajando muy de la mano con nuestros alumnos de enseñanza deportiva, que son más de 700 alumnos, estamos muy de la mano con ellos, lo estamos haciendo a través de nuestro sitio oficial de redes que es UAC_deportes, a través de Instagram”, explicó.

Sosa Gantús ponderó la buena respuesta que ha tenido este proyecto, “hasta el día de hoy es muy favorable. Hemos recibido muy buenos comentarios y vemos que mucha gente y muchos alumnos se están conectando para hacer entrenamiento con nosotros, y pensamos en un futuro abrir la página oficial de Facebook, estamos probando primero esta plataforma, pero bueno desde ahí nuestros alumnos de enseñanza deportiva, personal administrativo, maestros, todos se están uniendo y haciendo ejercicios con nosotros”.

Dijo que la ventaja que ofrece esta tecnología, es que las clases son de 8 a 9 de la mañana en vivo, de lunes a viernes, “pero nosotros dejamos en la línea de tiempo el entrenamiento, entonces aquellos jóvenes que de alguna u otra manera tengan clases en este horario, pueden hacer su entrenamiento físico en cualquier otro horario, recordemos que las líneas se quedan más o menos 24 horas, entonces es un canal muy práctico de comunicación con los jóvenes”.

“Por qué elegimos Instagram, porque Instagram es una red social más juvenil. Generalmente como nosotros estamos más enfocados en el programa de enseñanza, que es uno de los ejes más importantes de la dirección, pues la mayoría de los jóvenes tienen acceso a internet y tienen Instagram, entonces la respuesta realmente ha sido muy muy buena”, añadió.

DETENIDA LA PROMOCIÓN

Lamentó que esté detenido -por la contingencia sanitaria- el eje de promoción deportiva, “en éste como saben estábamos en viento en popa, con muchos programas ya avanzados, con los torneos de fútbol bardas, de vólibol, de fútbol soccer, de 7 x7, el 3×3 de básquetbol femenil, íbamos muy bien, pero por la contingencia tuvimos que parar”.

Respecto al entrenamiento de Alto Rendimiento de los atletas de la UAC, indicó que todos los entrenadores reportan semanalmente cómo van los atletas “Ellos por su naturaleza o por su trabajo cada uno está trabajando en sus hogares, o bien en algunos gimnasios, o bien algunos tienen pesar y aparatos que pueden hacer su entrenamiento”, relató.

“Desde luego que no solamente a nuestros atletas le va a afectar esta pandemia, le va a afectar a todos los deportistas del país, y en ese sentido hemos estado trabajando muy de la mano con el Condde nacional para ir viendo e irnos organizando a nivel nacional respecto a fechas que pudiesen ser probables para reactivar todo el deporte universitario”, significó.

“Me refiero a la Universiada Regional, Nacional y el Panamericano. Recuerda que este año era de Panamericano Universitario en la ciudad de Mérida, en eso estamos, estamos trabajando muy de la mano los ocho coordinadores de las regiones, y hasta ahora no hay una fecha determinada ni emitida puntualmente por el Condde a través de su secretario general, Manuel Alan Merodio Reza, sin embargo, se ha platicado, se ha hablado que posiblemente sean activados los regionales en septiembre, pero quiero puntualizar que posiblemente, no tengo hoy la voz o la autoridad para poderte confirmar de una manera estricta si vamos a hacerlo en determinada fecha, sin embargo, se ha platicado que septiembre para el Regional, octubre para el Nacional, noviembre, finales de noviembre-diciembre sería el Panamericano pero no tenemos fecha”, precisó.

SALDREMOS FORTALECIDOS

El titular del deporte universitario admitió que la pandemia ha sido un momento complicado para todos, “pero debemos de tener una muy buena actitud, muy buena confianza, salir muy fortalecidos y, además, salir con una reflexión muy profunda de hacia dónde íbamos y hacia dónde queremos ir, y estos espacios de tener tiempo para pensar, para planificar pues realmente lo debemos de aprovechar con muy buena actitud”.

“Y en este sentido también debemos motivar a nuestros estudiantes, motivarlos a estudiar, a no perder esta importante oportunidad de continuar sus estudios en línea, todos ellos están trabajando en línea y a tener una muy buena actitud ante las dificultades, porque al final lo que nos hace mejores son las adversidades, yo estoy seguro que saldremos muy fortalecidos, que vamos a reactivar el deporte universitario al 100 por ciento, y que vamos bien”, abundó.

Finalmente aprovechó para agradecer al Rector de la UAC, José Román Ruiz Carrillo, todas las facilidades que ha dado al deporte universitario, pues con su gestión ya se realizó la rehabilitación total de la Cancha de Fútbol Bardas del CDUM, “que lamentablemente no pudimos inaugurarla, nos quedamos a unos días de inaugurarla, los jóvenes están contentos, nuestras selecciones de fútbol bardas también y tenemos una cancha hoy de fútbol bardas al cien por ciento rehabilitada, con un pasto artificial completamente nuevo, en fin, quedó muy bien” -finalizó.