Aunque “toca madera” Amlo por rebote de pandemia, va lenta vacunación

“Toco madera, no deseamos un repunte”, manifestó el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la advertencia de una tercera ola de Covid-19 en el país, al informar que acelerarán el plan de vacunación y más tardar el 15 de abril todos los adultos mayores contarán al menos con la primera dosis.

Durante su gira por Durango, indicó que el esquema de vacunación está avanzando, pues cuentan con 140 millones de dosis de la vacuna, por lo que se comprometió que pronto se vacunarán a los mexicanos.

“¿Por qué nos apura? Porque no queremos que se nos presente, no deseamos y toco madera aunque sea plástico, no deseamos un repunte porque hay esa amenaza como está sucediendo en algunos otros países, donde nosotros vamos para abajo en contagios y ya está una nueva ola en otros países de Europa, también de nuestra América”, refirió.

A pesar del panorama con la amenaza de una tercera ola, siguió insistiendo que es importante el regreso a clases presenciales, ya que la educación a distancia no es lo mismo, aunque se está haciendo un gran esfuerzo, por lo que esperan vacunar a los maestros antes de que concluya el ciclo escolar.