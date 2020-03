Ausencia de mujeres ¡se notó y mucho!

VICTORIAHEREDIA

Entre luces y sombras se vivió este 9 de marzo el paro nacional “Un día sin mujeres”. Por un lado se sintió la sororidad de cientos de mujeres al formar parte de un todo, de esa ausencia anunciada, de la que nos pedía quedarnos en casa, desaparecer físicamente, de no interactuar en las redes sociales, de no salir de compras o al café con las amigas, de no prepararle el desayuno al “hombre de la casa” o a los hijos.

De esa ausencia que para muchas nos significó no ir a trabajar, no teclear la nota, no reportarnos con el jefe, cero entrevistas y reportes, no informar, de no estar en la calle. De esa ausencia dolorosa que para muchas no ha sido ensayo, que para muchas ha sido salir y no llegar, de lágrimas de sus padres, y que por ellas se lucha, y que por ellas se grita y se rompe, se quema, se pinta, porque no hay de otra cuando no hay garantías de género. De esa ausencia en un país donde la justicia no llega o tarda en llegar o desacredita a la víctima y no al victimario. En un país en el que si te matan, tú te lo buscaste por irte de fiesta y de puta.

De esa ausencia que un día antes pintó de morado al país entero, y cuyo grito desesperado es uno solo: No más violencia contra las mujeres, no más feminicidios, no al acoso, no a la misoginia, no a la normalización del machismo, no a la violación de niñas y mujeres.

De esa ausencia que nos hace cuestionar qué diablos aportamos cuándo lanzamos una crítica, qué hacemos como mujeres para que quienes no tienen voz la puedan tener; del replanteo que de aquí en adelante mucho podemos hacer.

No estamos solas, nos tenemos a nosotras, y a muchos hombres que no solo nos dan la mano y nos entienden, sino que nos alientan a ser mejores, a ser propositivas, a salir adelante. No todos son violadores, no todos son malos o inconscientes, no todos son cerdos machistas o reprimidos o te minimizan laboralmente. Pero, esta lucha no se trata de ellos ni ir contra ellos, esta lucha es de todas y para todas. De levantar la voz y exigir que como mujeres merecemos respeto, que como mujeres valemos y valemos mucho. Se trata de cambiar el sentido, la forma y el fondo. De no tolerar el abuso, de reclamar nuestros derechos, de decir no cuando haya que hacerlo sin miramientos.

¿Qué si se notó nuestra ausencia? ¡Se notó y mucho!