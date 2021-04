Avalan campechanos “estatequieto” de Christian a Eliseo Fernández

¡Hay líder! Sostienen en Redes Sociales por contestación del candidato de Va x Campeche

Con más de 6 mil reacciones y más de mil comentarios, campechanos demuestran su apoyo al candidato de la coalición “Va x Campeche”, Christian Castro Bello, al contestar con un mensaje duro y contundente al candidato de Movimiento Ciudadano (MOCI), Eliseo Fernández Montufar, luego de tantas agresiones.

Simpatizantes, partidistas, e incluso, autoproclamados antipartidistas, coincidieron con los cuestionamientos y señalamientos que el joven priista hizo contra Fernández Montufar, quien durante esta campaña política electoral solo se ha dedicado a denostar y agredir a sus contrincantes.

Usuarios aplaudieron el mensaje que dirigió Christian Castro y hay quienes aprovecharon para expresar su sentir y unas cuantas cosas más contra el candidato de MOCI de quien considera que está jugando sucio para ganar votos.

Estos fueron algunos de los comentarios:

Roger Enrique Martin: “Es simple el peso de la ley debe de aplicarse como primer acto tuyo al ser gobernador Christian Castro Bello. Estamos contigo aplicaremos auditorías de cuenta pública y exigiremos cuentas exactas y precisas del ayuntamiento, estaremos al lado de Pepe Inurreta trabajando y verificando desde el momento de la entrega recepción que esas cuentas sean revisadas centavo por centavo”.

Irving Gamboa Manzanero: “A si se habla líder vamos con todo y claro que sí se puede, usted es la mejor opción para gobernar Campeche”.

Felipe Arcos: “Eliseo Fernández Montufar eres un mitómano, enfermo! Perdiste piso, en ti solo hay rencor no soportas el hecho de que la gubernatura se te fue de las manos. ¿Donde están tus propuestas? Te ves tan ardido en que nos beneficia tu odio a los campechanos”.

Laura García Domínguez: “Si bien a los priistas nos gustan los hechos y las propuestas, entiendo que no podemos callar lo que es evidente, el cambio no podrá nunca venir de alguien que simula y miente, y si además roba, no lo quiero como servidor público, por eso Christian Gobernador”.

Angelita Gutiérrez: “Con mucha razón candidato es una vergüenza que otros jueguen sucio por desesperación de atraer más votantes en vez de lucirse y destacar con sus propuestas como usted con sus excelentes, con el afán de querer ponerlo mal termino viéndose como un mediocre con falta de capacidad para competir”.