Avalan reelección de Diputados federales sin soltar el presupuesto

Con el argumento de que el espíritu de la reelección es la continuidad en un cargo de elección popular, el Presidente estatal del PRD calificó como un avance sustancial para la democracia la reglamentación para el proceso de reelección de diputados federales.

José Segovia Cruz mencionó que por años se propuso que legisladores pudieran mantenerse en el cargo más allá de un solo periodo, se planteó la reelección como continuidad y es necesario que quienes aspiren a mantenerse en un cargo, no deban dejarlo para ir a una campaña electoral.

“Lo que se pretende es la continuidad del trabajo Legislativo, entonces me parece que el hecho de pedir licencia para ir al proceso electoral, los dejaría en desventaja en cuanto al trabajo que están desempeñando ya como legisladores”. “Sin embargo, entiendo también que es un tema de equilibrio electoral, donde todos los que estén compitiendo pudieran tener igualdad de condiciones”, explicó.

Al cuestionarlo por la posibilidad de que los Diputados aprovechen su cargo y los beneficios que perciben (salarios y fondo de gestión) para reforzar su campaña electoral por la reelección, opinó que será necesario reglamentar las atribuciones que tendrá en ese periodo. “Se entiende que si estás en funciones tienes ciertas atribuciones y ciertas responsabilidades, donde uno de ellos podría ser la promoción de la figura a través de las acciones Legislativas, por eso se debería normar, pero sin duda, me parece que hay que dar continuidad a trabajo Legislativo sobre todo cuando lo han desempeñado en forma honorifica”, detalló.

Pese a todo Segovia Cruz pidió no perder de vista algo más, y es que al final, serán los ciudadanos quienes juzgarán sí sus diputados federales han cumplido o no, en caso de desaprobar su gestión no ganarán al momento de ser contados los votos. “El día de la elección el electorado va a juzgar. Pero también habría oportunidad para aquella persona que pretende llegar al cargo de proponer, de hacer un mejor trabajo y demostrar que es mejor opción que quien ocupa ya la curul y quiere mantenerse allí”, completó.

¿Crees que puedan reelegirse los diputados de Morena? Se le cuestionó.

“Te repito, la ciudadanía ya está consciente de lo que está pasando con Morena y Andrés Manuel López Obrador, yo lo he dicho que después de arrasar en 2018 hay un desgaste y las malas decisiones que han tomado y que hemos denunciado, tendrán que pasarles factura”, finalizó.

Luego de que los Diputados Federales, avalaran que aquellos legisladores que pretendan por ir por un cargo de elección popular en estas elecciones del 2021, no será necesario dejar sus curules, el diputado del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, dijo que esta acción data desde el 2014.

En una breve entrevista dijo que esta misma medida se aplicó para la elección del 2018, además de que se conocen casos de diputados que resultaron reelectos o en su caso. “Entendemos en este momento es que la propuesta que hace el INE de reducir puede pedir que se separen pues no está contemplada por la ley, más bien obedece a una venganza política contra los diputados y senadores que en su momento se han manifestado en contra del Instituto Nacional Electoral”, dijo.

Más allá de buscar una sana democracia, están buscando una “venganza personal”, por parte de los consejeros del INE, finalizó.