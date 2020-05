La ayuda llega por el Gobierno del Estado y algunos municipios, el Gobierno Federal no apoya ni respalda, vende las despensas

*Afirma Ana Gabriela Sánchez Preve *Gobierno Federal no está regalando despensas ni tampoco enviando nada regalado a los Gobiernos Estatales ni a los municipios: Sánchez Preve

Debe quedar muy en claro que el Gobierno Federal no está regalando despensas ni tampoco enviando nada regalado a los Gobiernos Estatales ni a los municipios, señaló contundente la diputada del PRI, Ana Gabriela Sánchez Preve, al destacar que la ayuda que le está llegando a la población durante la pandemia por el Covid-19, “viene de parte del Gobierno del Estado, del DIF, diputados y algunos gobiernos municipales han adquirido despensas a bajo costo a través del Gobierno Federal”.

No obstante, manifestó que muchos gobiernos estatales y municipales han optado por comprar al Gobierno Federal a través de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) dichas despensas porque son a bajo costo y así pueden apoyar a un mayor número de personas. “Pero, sí debe quedar claro que el Gobierno Federal no las está regalando en ningún lado”, y lamentó que en Champotón se haya dado lugar a confusiones entre la población.

Por otra parte, y en respuesta a acusaciones en contra de su partido de hacer campaña anticipada e incluso de entregar despensas con el logotipo, defendió que el PRI es respetuoso de la Ley y sabe lo que puede y lo que no hacer, además, quienes están haciendo entrega de esa ayuda, “no solo lo hacen de corazón, sino que también se están exponiendo para apoyar a quién más lo necesita, no es momento para estar criticando. Se está tratando de ayudar a un mayor número de personas, sobre todo, a quienes desde hace un mes no trabajan ni reciben un ingreso diario, que tienen una necesidad real de tener un alimento sobre su mesa”, puntualizó.

Agregó que el PRI está como toda la vida, apoyando a la gente. “Procuramos ayudar a quien más lo necesita, cuando recurren con nosotros por medicamento, para apoyo legal, de alimentos, consultas médicas, desde estudios, y en la medida de nuestras posibilidades”, expuso.

Por lo que en estos momentos cuando más hace falta el apoyo, recalcó, no han dudado en ir casa por casa para entregarles la despensa, y no falte la comida sobre la mesa.

-Hay mucha gente necesitada, el esfuerzo es grande y todavía falta. Estamos a principio de mayo, y probablemente en junio, aunque no es certero, pero mientras podamos apoyar a quién más lo necesite, no veo por qué no hacerlo – enfatizó.

Comentó que además de algunos partidos políticos y diputados, sociedades civiles también están en la misma sintonía. “De hecho hay muchos líderes naturales que tienen el pulso directo de lo que necesita la gente del Distrito, barrio, de su colonia o fraccionamiento, y nos apoyan en el sentido que nos presentan sus solicitudes de lo que les hace falta”, acotó.

Manifestó que están haciendo llegar las despensas sin condicionamiento alguno, ni pidiendo credenciales ni afiliaciones, “no, para nada. Esas prácticas las hace Morena, nosotros no. Se les manda la despensa a la gente con la mejor intención del mundo. Quien la ha solicitado, los diputados por lo que he observado, y yo misma, hemos tratado de aportar lo más que podemos”, completó.