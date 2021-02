Ayuntamiento politiza el deporte municipal: Inurreta Borges

“Pareciera que el Ayuntamiento de Campeche, ahora quisiera politizar el deporte”, afirmó el Diputado José Inurreta Borges, quien se pronunció para frenar el hostigamiento que sufren deportistas de la disciplina de gimnasia en el Domo de Siglo XXI.

Precisó que los habitantes de esta unidad habitacional le han pedido intervenir, ya que el Director Municipal del Deporte, Aaron Segovia Magaña, ordenó mediante un oficio el retiro del maestro de gimnasia debido a que este espacio será usado para ampliar la práctica de otros deportes.

Inurreta Borges lamentó la situación. Aseguró que son varios los niños, niñas y jóvenes que practican la gimnasia y no era justo limitar su preparación para favorecer a otro grupo de personas.

“Esta no es la primera vez que suceden cosas, hay quejas de cómo manejan el Domo, le quieren dar preferencias a ciertos grupos o personas que practican box, taekwondo, no está mal, pero el Domo es del pueblo, no es de nadie, le pido al señor Segovia que en vez de desalojar a la gente se siente a organizar el Domo y permita la práctica de todas las disciplinas”, declaró.

El Presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado se ofreció como mediador en el tema, junto a los padres de familia afectados buscará al funcionario municipal para dialogar y alcanzar acuerdos.

Por la tarde, se reportó que fueron colocados cadenas y candados para no permitir al maestro y practicantes de gimnasia ingresar al recinto ubicado en la avenida Siglo XXI y donde el Alcalde con licencia, Eliseo Fernández, abrió un gimnasio.

“Politizan ciertas cosas, el deporte no tiene colores, los deportistas no son políticos, el Domo no es naranja, no es rojo, no es azul, van todos y pido que no se politice, no es justo y no creo que sea correcto, vamos a acompañar la gestión para que se siga practicando todo tipo de deportes”, abundó.

Finalmente, el también aspirante a la Presidencia Municipal de Campeche, pidió valorar la posibilidad de abrir otros espacios para la práctica deportiva. Consideró que la Comuna debe garantizar la oferta para que los niños, niñas y jóvenes cuenten con los espacios suficientes.