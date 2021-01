Baja 40% afluencia aérea

Aunque durante el periodo decembrino la afluencia turística en el aeropuerto mejoró considerablemente, a partir de qué finalizó la temporada los viajes que realizan los taxistas del aeropuerto internacional,” Alberto Acuña Ongay” ha caído un 40 % manifestó, el taxista Luis Calderón Chi.

Dijo que en estos días la cantidad de turistas es por días y se da de forma esporádica, pues hay días en los que hay muy buena llegada, pero otros en los que no hay mucho pasaje o casi nada. Pero además se enfrentan al no funcionamiento de la aerolínea Interjet por situaciones laborales y a la cancelación de vuelos de parte de Volaris y de Viva Aerobús que por ende ocasiona que durante la tarde de lunes a jueves no haya vuelos.

” Ni para la renta de los coches hay quienes deben de 8 a 10 letras y están espera que venga la concesionaria a quitarles el vehículo. Afortunadamente no ha pasado y seguimos trabajando, pero creo que habrá una negociación con ellos. No sale para pagar la renta y el derecho de piso. En el transcurso de la semana ya no hay vuelos y eso nos complica más nuestras esperanzas que teníamos puestas en la temporada y en la recuperación económica” dijo el taxista.

Comentó que el precio de los taxis es mucho muy barato a comparación de otros estados, pero la competencia que hay con los taxis que están fuera del aeropuerto es mucha, pero no se tiene en cuenta todos los gastos que generan y que las agrupaciones de taxis no tienen.

Dijo que ellos no se niegan a que trabajen, pero no hay igualdad de condiciones. Ya de por sí hay una fuga de pasaje pues los visitantes caminan hasta la avenida para tomar un taxi de uso común. Si la tendencia continúa es posible que tengan que hacer otras actividades.