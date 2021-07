Bajan los humos a Diputado pluri de Morena, no se manda solo / Descontón a Cazarín, no está definida coordinación de bancada: Erick Reyes

Sí bien Alejandro Gómez Cazarín se perfila como próximo líder de la bancada morenista en el Congreso del Estado y con ello presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Poder Legislativo, el líder de Morena Erick Reyes León sostuvo que el tema no está definido. Precisó que sus legisladores apenas recibirán un curso para conocer sus labores Legislativas y sí bien hay nombres sobre la mesa, todavía no se han puesto de acuerdo, ni siquiera en el método para definir al líder parlamentario, incluso, no descartó que pueda ser una mujer.

“Se barajean varios nombres, incluso el de una mujer de las varias que tenemos, no podría decir un nombre, pero sé que sí la hay y también es un tema de buscar paridad”, declaró.

Reconoció que la próxima legislatura donde Morena será mayoría con 16 diputados, seguido de Movimiento Ciudadano (Moci) con nueve, el PRI con ocho y dos del PAN, será complicada, por ello se necesitará de diputados que puedan debatir o bien consolidar acuerdos.

En todos los escenarios, la bancada morenista respaldará los proyectos y propuestas de la virtual gobernadora Layda Sansores San Román y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No venimos a dinamitar, ni a pelear, ya se acabó la campaña, los diputados del PRI, del PAN, de Moci serán legisladores todos y tienen que construir cordialidad, debe haber debate político de altura, creo que lo harán en beneficio de los ciudadanos”, apuntó.

Además, de Gómez Cazarín, se ha mencionado a Héctor Malavé Gamboa y Elisa Hernández Romero como posible coordinador, sin embargo, será decisión que todos los diputados tomarán en su momento.

Reyes León significó que al final las 10 diputadas y los seis diputados que conformarán la bancada cerrarán filas y se organizarán para beneficio no de Morena, sino del proyecto de la cuarta transformación en Campeche.