Les recordó el candidato de la Alianza que es política pública del PRI  / “Bajar a 65 años la pensión ahora es electorero y politiquería, subirla a 68 fue error”: Christian Castro

Christian Castro Bello felicitó la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de bajar la edad para que los adultos mayores accedan al programa de pensión universal.

Aunque la medida es ampliamente considerada como una acción electorera, el político campechano afirmó que es una buena noticia, sobre todo, porque antes en el Gobierno del PRI se estableció la edad de 65 años para acceder al beneficio.

Se pronunció para que la decisión efectivamente sea un acto de justicia social y no una estrategia para ganar adeptos con miras al 6 de junio.

“Ayer el Gobierno Federal entendió que fue un grave error el haber subido la edad de 65 años a 68 y ahora otra vez reculan, siguiendo un accionar que se hizo en un Gobierno Federal priísta y hay que recordar que en ese Gobierno priísta se bajó la edad, antes era 70 y se bajó a 65”, recordó.

En este sentido y ante las diversas quejas en comunidades de que hay presiones para comprometer el apoyo por Morena a cambio de no ser “borrados” de las listas de beneficiarios de los programas sociales, pidió a los ciudadanos no dejarse engañar.

Recordó que recientemente el Congreso de la Unión estableció en la Constitución el derecho de todos a acceder a programas sociales y nada, ni partido político, ni funcionario pueden impedirles el acceso a estos apoyos.

“Son programas para el pueblo, no son programas que manda algún partido político. Es obligación tanto del Gobierno Federal como de los Gobiernos estatales y municipales generar programas para la ciudadanía, pero esos programas no deben de tener ningún color o destinatario por pertenecer o no pertenecer a algún partido político”, explicó.

Christian puntualizó que serán vigilantes de ese tema y recordó que cuando eran oposición Morena denunciaba un uso indebido de los programas sociales, pero ahora que las denuncias son contra ellos, ignoran a la gente o prefieren decir que son mentiras.

Añadió que todos debemos entender que cada programa seguirá llegando a la gente, ninguno será cancelado o desaparecerá después del 6 de junio.

“Lo único que debemos de tener en cuenta que los únicos que han desaparecido programas han sido los Gobiernos de Morena, desaparecieron los programas para mujeres como Prospera, los comedores comunitarios, estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo”, apuntó.

Castro Bello pidió a los ciudadanos no quedarse callados ante cualquier tipo de presiones. Resaltó que existen instancias en las que se puede denunciar estos intentos de amenazas o presiones de carácter electoral.