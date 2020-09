Bajo riesgo de Covid y vamos hacia la nueva normalidad: José Luis González Pinzón

Campeche se encuentra, respecto a covid-19, en un escenario de bajo riesgo. Se han alcanzado niveles epidemiológicos que nos permiten como sociedad, dar un paso más hacia la nueva normalidad. Han transcurrido largos meses de un confinamiento, en ocasiones extremo, pero sin duda necesario. Ha sido un tiempo de decisiones debatibles y algunas de ellas impopulares. Decisiones que dieron lugar a críticas, que nos hicieron pensar, repensar y repasar los argumentos con los que sustentamos la acción de un gobierno responsable y comprometido con la salud, el bienestar y la vida de todos los campechanos. Recibimos muestras de apoyo de cientos de extraordinarios campechanos y campechanas que, a través de diferentes medios y formas, nos alentaron a la tarea y por ello es importante agradecerles a todos, a muchos de los que están del otro lado de la pantalla, por acompañarnos durante esta dura y dolorosa epidemia, la cual, aún no termina.

El escenario epidemiológico de bajo riesgo que hoy hemos alcanzado, confirma que la ruta trazada para enfrentar el covid-19, es hasta ahora la correcta. Fuimos el primer estado que llegó al color amarillo de la esperanza en México, y somos también el primer estado, en alcanzar el color verde de la aurora. Este logro, es gracias a ustedes. No hay dudas al respecto. Nada hubiera sido posible, y nada lo será, si usted ciudadano, no se compromete y participa, y gracias por ello.

Desde el gobierno del estado procuramos permanente un manejo responsable de la epidemia, apegados siempre a los estrictos criterios dictados por la secretaría de salud federal, pues tal y como ha sido reconocido, no caímos en la provocación de las desviaciones técnicas, ni en ocurrencias. Con la conducción técnica, cuidadosa y ordenada con la que nos ha impulsado el gobernador Carlos miguel Aysa González, siempre ocupado en procurar el mayor bienestar y la mejor salud para los campechanos, mantendremos el rigor y la disciplina en el futuro próximo.

Los grandes propósitos, sólo se alcanzan si se conjuga la participación del pueblo y el interés supremo del gobierno por la salud y prosperidad de todos. El ataque frontal a la epidemia en Campeche, conjugó ambos factores que dieron estos resultados. Es justo también reconocer a los trabajadores del sector salud, pues sin duda, son los actores más visibles de la dura lucha contra el covid-19.

Nuestro más sincero y merecido agradecimiento al personal de guardia, intendencia, lavandería, choferes de ambulanci a s , mantenimiento, camilleros, administrativos, paramédicos, promotores, trabajadores sociales, químicos y por supuesto enfermeras y médicos que brindaron sus servicios con profesionalismo y un alto sentido humanitario.

La batalla es y seguirá siendo intensa. 19 hospitales del sector salud, reciben y atienden pacientes por covid-19 en todo Campeche; desde Calkiní, hasta candelaria, Palizada y Calakmul. El despliegue de los recursos físicos y humanos disponibles, fue en toda la geografía estatal. También, quiero destacar la extraordinaria labor llevada a cabo por los integrantes de los operativos comunitarios covid-19, denominados “prudencia” y “esperanza”, mismos que a partir del próximo lunes, se convertirán en operativos “Aurora”. Son decenas de trabajadores que caminan en calles, barrios, colonias, comunidades y ciudades de todos los municipios del estado, bajo las diversas y a veces inclementes condiciones climáticas, con el objetivo y la misión de contener la propagación del virus Sars cov2, y cortar su transmisión.

El valor de estas acciones impactó de manera más pronta en la reducción del uso y demanda de espacios hospitalarios. Gracias también a todas las instituciones estatales y federales destacadas en Campeche. Como son seguridad pública, las fuerzas armadas y la guardia nacional, entre ellas, cuyo apoyo es invaluable y de franca relevancia. Estar en verde es una gran responsabilidad y por ello insisto en dos cosas. la primera es reiterarles que éste es un paso más que damos hacia la nueva normalidad, pues la lucha continúa; y segundo, nada será posible, sin la participación y el compromiso de todos.

El equilibrio epidemiológico alcanzado es frágil, pues todos sabemos que la salud en sí, es un estado frágil y sensible ante cualquier riesgo y más tratándose del covid-19, la pandemia más grave de los últimos 100 años. En Campeche si bien hay un notable descenso en los casos y defunciones por esta enfermedad en las últimas semanas, es evidente, y así lo informamos todos los días, que éstos persisten y principalmente, están ocurriendo en el seno de nuestras familias.

Así es, muchos de los últimos casos, son epidemias familiares, que resultan de reuniones donde sus integrantes se descuidan totalmente y no respetan las medidas de seguridad y de higiene recomendadas. Aquí es importante aclarar que cuando hablamos de riesgo epidémico medio o bajo, nos referimos al resultado de la medición de 10 indicadores que evalúan el comportamiento general y la evolución de la epidemia en todo el estado; no quiere decir, que el riesgo de contagio entre las personas haya disminuido, pues este prácticamente sigue siendo el mismo. por eso la importancia de acatar las medidas de sana distancia. Si no ponemos atención en esto, seguiremos contando y sumando casos y lamentables pérdidas de vida, por un largo tiempo ya que es imposible vigilar 7 días y 24 horas el actuar de cada familia en el estado.

De la forma en cómo continuemos abordando el problema desde el seno familiar, dependerá en gran parte, el futuro de la salud pública en el estado.

Además de poner el acento en lo anterior, también debemos procurar revertir la alta prevalencia que en obesidad, sobrepeso, hipertensión y diabetes Mellitus; ubican a Campeche en los primeros lugares a nivel nacional. Debemos mantener el distintivo de nuestro actuar ante la epidemia durante los momentos del desconfinamiento social.

Es decir, actuaremos con prudencia y las actividades permitidas seguirán respondiendo a un escenario de riesgo medio, pues debemos madurar como sociedad, hasta lograr consolidar nuestra situación epidémica y estar con los altos niveles de seguridad. De eso se trata el retorno gradual y cauteloso.

No quisiéramos escenarios de rebrotes y nuevas emergencias epidemiológicas como sucede actualmente en España y otras partes del mundo, donde están enfrentando a una nueva y más grave oleada de casos y defunciones por covid-19, que presiona nuevamente a los sistemas de salud y ha obligado a más estrictas medidas de confinamiento. Las medidas que ordenarán nuestra actividad social a partir del lunes próximo 28 de septiembre y hasta el 11 octubre, responderán al ajuste en los porcentajes de aforo para las actividades ya permitidas; y seguirán suspendidas las correspondientes a eventos masivos y recreativos, salones de eventos, centros nocturnos y bares.

Todas estas medidas que se informarán el próximo lunes, responden a un escenario de riesgo epidémico local. Es una decisión con apego a los máximos criterios de seguridad que nos hemos impuesto. La salud y la vida de los campechanos es nuestra más alta prioridad. Debemos mantener el paso. Continuar respetando las medidas higiénicas y de sana distancia recomendadas, no vacilar en ello, pues de lo contrario, retornaríamos a escenarios no deseables, y a medidas más estrictas de restricción social. El llamado es para continuar el esfuerzo. Tu salud y la de tu familia, lo reclaman.