Banca no presta, pretextan alto riesgo para ello: Canacintra

La Presidenta de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, aseguró que si los empresarios y ciudadanos están manejando cautela para los préstamos bancarios, es porque estos mismos ponen trabas para solicitarlos.

En entrevista, dijo que es mentira que el empresario no quiera solicitar créditos bancarios, pues estos han estado atentos a dichas solicitudes, se necesitan los financiamientos para salir adelante ante la situación económica que se vive.

“Los préstamos que hacemos es para invertir, pero tristemente nos encontramos que la banca comercial, con todo y los programas que han lanzado, no pasan los créditos porque es de alto riesgo, porque no se cumple con tal cosa, pero hemos tenido compañeros de Cámara que han tenido que recurrir a otras entidades prestadoras de dinero para capitalizarse”, dijo.

Señaló que tiene razón el Secretario de Hacienda el solicitarles a los banqueros que presten dinero, pero el titular de los bancos en México dice que los empresarios no lo piden y esto no es así, pues el empresario si lo pide, pero desde la banca comercial se lo niegan.

Indicó que ante la negación o trabas que ponen los bancos, los empresarios han tenido que recurrir a otros organismos, por lo que la banca comercial debería ser más flexible en todo lo que solicita para acceder a una línea de crédito.

“Algo que me parece muy bien y que solicitó el Presidente de México a los bancos es que se baje la tasa de interés, además, los bancos deben buscar elementos más ágiles y de menos trámites para acceder a los créditos”, expresó.

Ortega Azar manifestó que la Asociación Mexicana de Bancos debería tener más flexibilidad en sus trámites y poder prestar los recursos a los empresarios y ciudadanos, porque no es que no quiera obtener ni mucho menos que no se necesiten.

Aseguró que dentro del sector empresarial se maneja con cautela, pues al momento de solicitar un apoyo se encuentran trabas y piedras en el camino, por lo que se tiene que recurrir a otras instancias como es el caso de Bancampeche.