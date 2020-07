Basura y residuos biológicos por todos lados: Frente Nacional por la Familia

Botes de basura los desechos de cubrebocas, guantes y demás desperdicios se han incrementado con la contingencia sanitaria, afirma el Activista Social, Nicteha Aguilera Silva.

“Hemos podido observar que en la basura municipal se han encontrado residuos biológicos que deben ser manejados de forma muy diferente”. No es lo mismo el cubrebocas en un hospital, que el utilizado en una casa de familia, ya que el primero es resultado de pacientes enfermos y los otros son usados para medidas de protección y prevención.

Sin embargo hay que exhortar a la ciudadanía a qué debe observar, medidas de higiene para desechar los cubrebocas y no tirarlos en la vía pública. La propuesta que hizo es que se manden a instalar botes de basura para que estos cubrebocas, guantes, etc., que son utilizados de forma preventiva no paren en la calle y si fuera el caso que procedieran de enfermos de Covid tratados en casa la propuesta abarcaría que existan contenedores específicos para ser recolectados por las empresas correspondientes.

Opinó que la pandemia nos ha obligado a que modifiquemos hábitos de higiene y de cuidado.

“En cualquiera de las premisas la autoridad sanitaria(COPRISCAM) debe tener una participación activa, tanto para la vigilancia de los establecimientos generadores de residuos biológicos o basura municipal, como para establecer lineamientos sobre el manejo de la basura generada en casa con motivo del uso de cubrebocas, guantes etc., producto de las medidas de prevención y sana distancia”, finalizó.