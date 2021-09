Benito Mateus, representante de SEDATU, como “ojo de hormiga”: Sánchez Preve

La Diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Gabriela Sánchez Preve, arremetió en contra del desaparecido representante estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SADATU), Benito Mateos Rodríguez, a quien dijo “solo lo conocen en su casa”.

Criticó que hasta el momento el encargado en Campeche no haya fijado una postura o brindado información de los hechos ocurridos en Carmen el fin de semana, generando un hermetismo en el tema.

“Se supone que ellos (SEDATU) deben de tener toda información que corresponde a las obras que ellos dan el dinero para realizar, es imposible que no sepan si tiene o no un permiso, o peor que no den información de los avances de existir investigaciones, que debió ser de lo primero en realizar, además de hacerse cargo de los daños ocasionados a trabajadores”.

Para la también integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso local, precisó que el tema no debe dejarse y no se den con los responsables, de lo que el representante estatal de la SEDATU ya debe de estarse haciendo cargo.

“A este muchacho nadie lo conoce, no saben quién es, es por eso mismo que se le hace fácil mantenerse en la oscuridad luego de tan trágico hecho donde murieron personas, esperemos que todo sea esclarecido”.