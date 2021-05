Bibi y Renato tienen encontronazo por pollogate

Caza Rabelo a Sales en Lerma y se hacen de palabras

Este lunes por la mañana en Kila, Lerma, se vivió un “debate de barrio” entre los candidatos a la Alcaldía de Campeche, Biby Rabelo de la Torre de Moci y Renato Sales Heredia de Morena, por el tema del pollogate, atrás del mercado principal del poblado.

La abanderada del partido naranja como cual cacería de brujas, fue avisada por personal de su equipo que el candidato de Morena estaba desayunando en el mercadito de Lerma, quien justo se disponía a iniciar su caminata cuando llegó en su camioneta Biby Rabelo para cuestionarlo en la vía pública.

De la Torre arribó hasta Lerma solo para encarar a Sales Heredia, quien al percatarse de su presencia se dirigió para felicitarla por el Día de la Madres, y ella aprovechó la ocasión para protagonizar el pleito de palabras en plena calle.

El candidato de Morena prácticamente se dejó “arrinconar” ante la presencia de gente de ambos candidatos y vecinos de la colonia por una compañera a la que notó con una actitud agresiva.

Con una voz amenazadora y sin dejar de señalarlo con el dedo índice, Biby Rabelo le exigió a Sales dejar de hablar del tema de los pollos, ya que aseguró “yo no he vendido ningún pollo… el Ayuntamiento no tiene nada que ver conmigo”.

En un constante manejo de manos tocando el brazo y hombro del abanderado de Morena para mostrar que ella manda, manejó la misma frase de Eliseo Fernández en el debate “si me lo demuestras renuncio, sino renuncia tú”.

En el intercambio de palabras la abanderada de Moci por la alcandía le aseveró a Renato Sales que el mercadito es de ella y que los pollos los compró con su dinero. Pidió al morenista mostrar pruebas de la reventa a lo que éste le respondió “a ver, si la que tiene que demostrar eres tú”.

En un desvío del tema por el cual inició el debate popular, Biby Rabelo también le cuestionó a Renato Sales “¿dónde estudiaron tus hijos?” respondiendo que a él se le señala de no vivir en Campeche pero que mantuvo su residencia aún cuando fue Comisionado de Seguridad Nacional en el sexenio pasado.

El intercambio de palabras duró sólo por algunos minutos sin salirse de control ni llegar a las agresiones verbales ni físicas, tras este encuentro, cada candidato tomó su camino, Biby se subió de nuevo a su camioneta y se fue, mientras que Renato pudo arrancar su caminata proselitista en Kila, Lerma.