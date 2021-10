Biby debe explicar abandono del Centro Histórico

El Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Segovia Cruz, exigió a la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre dar una explicación con base a un análisis del por qué las deplorables condiciones del Centro Histórico, así como no abandonar el tema, tal y como al parecer, sí lo hizo su antecesor Eliseo Fernández.

“Hay partes muy malas, están las gráficas, a los ciudadanos no los puedes engañar, le toca a Biby Rabelo esclarecer lo que está pasando, que esclarezca el tema, lo que está pasando realmente, porque no hay el recurso, porque tal vez ella no tenga toda la responsabilidad”.

Lamentó que la falta de coordinación entre el gobierno municipal y estatal para dar atención a temas culturales, pero sobre todo, patrimoniales, mismos que le impregnan un plus turístico al Estado.

“El Centro Histórico, sin duda, ha estado abandonado en los últimos años, el ciudadano sabe que el Centro Histórico estaba cuidado y la administración pasada fue distinta en los últimos 3 años, y que esta vez repite, pero si hemos visto deficiencias en el lugar que a la larga se palpan”.

Criticó que en la preservación y conservación que le urge al Centro Histórico, el gobierno municipal, estatal y hasta el federal se “echen la bolita” sobre quién debe hacer algo al respecto, consideró que los tres niveles deben poner de su parte para emprender de manera urgente acciones para restaurar fachadas, puertas, ventanas, muros y demás de las casas del primer cuadro de la ciudad.