Biby es inmadura: E. Reyes

El Presidente estatal de Morena en Campeche, Erik Reyes León, criticó a la Alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, quien se ha mostrado distante de la Gobernadora Layda Sansores, lo que va en contra de su primer discurso como autoridad municipal, de solicitar un trabajo en equipo, sin haberla invitado por educación a su toma de protesta, cuando la morenista ha estado asistiendo a demás eventos, incluso, de partidos de oposición.

“Habla de una inmadurez política a los cuatro vientos porque es claro que no tiene la capacidad para dar vuelta a la página, se acabó la época de campaña, ahora se gobierna y se hace para todo un pueblo, ya no importan los colores, ya no importa el partido político, sino lo que importa es cada uno de los ciudadanos de Campeche”, precisó.

Dijo que si pretende o cree de que se debe de aislar “pues allá ella”, pero reiteró que el único mal se lo hace como mujer y como política que dice ser, sin mostrar la capacidad ni altura para liderar en el ámbito, más ahora que representa la autoridad y en la que confiaron los habitantes del municipio.

“El pueblo de Campeche no debe sufrir por temas políticos y porque alguien quiera politizar, porque eso es lo que están haciendo, politizar una administración municipal. La administración pública no tiene colores, es trabajar a favor del ciudadano”.

En contraste puso de ejemplo la institucionalidad y madurez que se reflejó en la toma de protesta del Alcalde de Hopelchén, donde Layda Sansores y Christian Castro se dieron efusivo abrazo que marca una cordialidad, “ahí sí se ve que hay madurez política y que ahora tienen nuevas etapas para que el pueblo de Campeche vea el beneficio”.

Sostuvo que lo Alcaldes tienen que conocer la Ley, y por eso existen los niveles de gobierno, ya que una Presidenta Municipal no se puede aislar, aunque esta quiera por motivos de que existen temas que se deberán tratar sobre la mesa o en común acuerdo para los ciudadanos, tales como el presupuesto, asuntos administrativos o gestiones.

“El camino difícil se lo va a ser ella, la Gobernadora es de todo el estado y yo creo que la única que va a perder va a ser ella”, expresó Reyes León, de continuar Biby Rabelo con la actitud de hasta ahora, quien más bien podría parecer títere de terceros, como el del ex Alcalde.

“Eso es evidente que han hecho equipo siempre y sí, es obvio que está mal asesorada por alguien que ha violentado políticamente por razón de género, pero allá ellos”.