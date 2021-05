Biby no tiene propuestas y teme ser exhibida, sostienen Ana Sánchez y Abraham Bagdadi

Líderes políticos de Campeche opinaron sobre la negativa que tuvo la candidata a la Presidencia Municipal, Biby Rabelo de la Torre, al encuentro que sostuvieron los demás aspirantes en la mesa de análisis de ‘La Delgada Línea’ que conduce Roberto Oropeza a través de Núcleo Comunicación del Sureste, donde cada uno aprovechó a expresar las propuestas que tienen para todos los campechanos.

“Desconozco la razón por la cual la candidata no asistió a la mesa de análisis, pero creo que es una oportunidad para los candidatos de poder expresar y comunicar cuáles son sus propuestas de campaña, todo lo que han estado haciendo y qué es lo que quieren para Campeche.

Lamentablemente, la candidata no aprovecha estas ocasiones, porque creo que sabe que le van a decir todas las irregularidades que se han dado en los últimos meses con respecto a ella y al Ayuntamiento de Campeche, entonces, supongo que no quiere enfrentar la situación y por eso no fue desaprovechando la oportunidad”, dijo Ana Gabriela Sánchez Prevé, Diputada local del PRI.

“Biby Rabelo simplemente no tiene propuestas; un candidato que desprecia ir a los medios de comunicación es un candidato que no tiene nada que decir, entonces, quiere ganar a base de otro tipo de estrategias, a lo mejor quiere hablar vendiendo su imagen o quiere ganar vendiendo la ropa que usa, pero obviamente propuestas no debe tener, porque una persona que si las tiene quiere que la gente las conozca. Un candidato que tiene argumentos no desprecia una invitación de un medio de comunicación”, recalcó el líder perredista, Abraham Bagdadi Estrella.